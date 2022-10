fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan do wtorkowej batalii z FC Barceloną podchodził poważnie osłabiony. Mimo wszystko Nerazzurri okazali się lepsi od giganta La Liga. Opiekun mediolańczyków nie krył satysfakcji po zwycięstwie.

Inter Mediolan odniósł cenne zwycięstwo nad FC Barceloną we wtorkowy wieczór

Po zakończeniu spotkania opinią na jego temat podzielił się opiekun Nerazzurrich

Simone Inzaghi był bardzo zadowolony z postawy swoich piłkarzy

Simone Inzaghi ocenił mecz z Barceloną

Inter Mediolan wygrała z FC Barceloną (1:0) po golu Hakana Calhanoglu. Reprezentant Turcji wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie pierwszej połowy.

– Byliśmy dobrzy i wygraliśmy naprawdę ważny mecz. Jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu, klubu, naszych wspaniałych fanów – mówił trener Simone Inzaghi cytowany przez FantCalcio.it.

– Niczego jeszcze nie osiągnęliśmy, ale daliśmy świetny sygnał. Poświęciliśmy się od pierwszej do ostatniej minuty. To był zdecydowanie wspaniały wieczór – zaznaczył Włoch.

– Patrzę tylko na moich piłkarzy… Powtarzałem im, że w sobotę mieliśmy świetny mecz z Romą, pomimo wyniku. Nie reaguję na to, co dzieje się z zewnątrz. Jestem skupiony na grze, to wszystko – przekonywał opiekun mediolańskiej ekipy.

– Przypominam, że drużyna grała bez Lukaku i Brozovica, fundamentalnie ważnych graczy – podsumował Inzaghi.

Inter Mediolan aktualnie legitymuje się bilansem sześciu punktów w tabeli grupy C w Lidze Mistrzów. Nerazzurri plasują się na drugim miejscu z sześcioma punktami za Bayernem Monachium, legitymującym się dziewięcioma oczkami. Czarno-niebiescy w przyszłym tygodniu zagrają na Camp Nou rewanżowe starcie z Katalończykami.

