Richarlison bohaterem Tottenhamu

PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

Tottenham pokonał Olympique Marsylię 2:0. Bohaterem Kogutów został Richarlison, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w ciągu zaledwie pięciu minut. Goście przez prawie całą druga część spotkania grali w “dziesiątkę”.

Richarlison z dwoma bramkami

Czerwona kartka dla Mbembe

Ważne zwycięstwo Tottenhamu

Cenny triumf Tottenhamu w trudnym spotkaniu

Spotkanie Tottenhamu z Marsylią zapowiadało się bardzo wyrównanie i tak właśnie było. W pierwszych 45 minutach przy piłce zdecydowanie przeważali goście, jednak zupełnie nic z tego nie wynikało. Spotkanie często toczyło się w środkowej strefie boiska, a zawodnicy obu drużyn nie stworzyli zbyt wielu okazji bramkowych. Co więcej, kibice obejrzeli tylko jeden celny strzał w wykonaniu OLympique. Pierwsza część spotkania z pewnością mocno zawiodła wszystkich obserwatorów.

Druga część spotkania rozpoczęła się od bardzo istotnego wydarzenia. Już trzy minuty po wznowieniu gry czerwoną kartkę obejrzał zawodnik gości Mbembe, co znacznie wpłynęło na dalsze losy spotkania. Inicjatywę zdecydowanie przejął Tottenham, który zwietrzył okazję w tym pojedynku.

Goście ograniczyli się do głębokiej defensywy nawet nie próbując wyjść z własnej połówki i spróbować zagrozić bramce Tottenhamu. Tymczasem napór Kogutów z każdą minutą coraz naciskali, ale na pierwsze trafienie w tym spotkaniu musieliśmy zaczekać dopiero do 76. minuty. Na listę strzelców wpisał się Richarlison. Nowy nabytek Spurs pięć minut później ponownie wpakował piłkę do siatki dając ogromny spokój gospodarzom na pozostałą część gry.

Końcowe minuty nie przyniosły już zmiany rezultatu. Tottenham odniósł bardzo ważne zwycięstwo.