SSC Napoli w 1/4 finału Ligi Mistrzów mierzyć się będzie z we włoskiej bitwie z AC Milan. Tymczasem kilka zdań na temat wyników losowania wyraził szkoleniowiec Azzurrich.

SSC Napoli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra z Milanem

Po losawaniu par 1/4 finału swoje zdanie wyraził trener Azzurrich

Mecze ćwierćfinałwe odbęda się w kwietniu

“Milan faworytem”

SSC Napoli zmierzy się o awans do półfinału Ligi Mistrzów z aktualnymi mistrzami Serie A. Szkoleniowiec Azzurrich przekonywał, że faworytem rywalizacji będzie AC Milan.

Biorąc pod uwagę, że Napoli i Rossoneri również zagrają ze sobą w Serie A już 2 kwietnia, to Luciano Spalletti i Stefano Pioli będą musieli zmierzyć się ze sobą trzy razy w ciągu 16 dni.

– Wolałbym nie grać z włoskiem zespołem. Słyszałem już różne opinie. Tylko niekompetentni ludzie mówią o dobrym losowaniu, bo Milan czuje się jak w domu w Lidze Mistrzów. Wygrał te rozgrywki siedem razy, ustępując jedynie Realowi Madryt pod tym względem – mówił trener Napoli w rozmowie z Radiem Kiss Kiss.

– Nie trzeba dodawać, że sam ich dyrektor Paolo Maldini wygrał pięć razy Puchar Europy. W ciągu ostatnich kilku dni czytałem, że PSG i inne zespoły, takie jak Man City, walczą o awans, ponieważ nie mają europejskiego doświadczenia. Jeśli to, co piszą, jest prawdą, to musimy powiedzieć, że Milan jest faworytem w Lidze Mistrzów. Znokautowali Tottenham, nie byle jaki zespół – przekonywał Spalletti.

