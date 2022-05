PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Clarence Seedorf jako jedyny piłkarz w historii może poszczycić się zdobyciem pucharu Ligi Mistrzów w trzech różnych klubach. Teraz przed taką szansą stanie Thiago Alcantara w barwach Liverpoolu. Wcześniej Hiszpanowi ta sztuka udała się, gdy występował w Barcelonie i Bayernie Monachium.

Thiago Alcantara wyrósł na lidera linii pomocy Liverpoolu po trudnym debiutanckim sezonie w nowych barwach

Wraz z nowym zespołem wywalczył już awans do finału Ligi Mistrzów. Jeśli go wygra, wyrówna imponujący rekord

Clarence Seedorf jako jedyny zdołał sięgnąć po Champions League w barwach trzech różnych klubów. Thiago w przeszłości uczynił to już jako piłkarz Barcelony i Bayernu Monachium

Thiago Alcantara przed historyczną szansą w Lidze Mistrzów

Thiago Alcantara przeżywa obecnie renesans formy. Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem trafił do Liverpoolu latem 2020 roku. Jego pierwszy sezon w nowych barwach był jednak do zapomnienia. Obecna kampania to już jednak popis wychowanka Barcelony. Zwłaszcza w ostatnich tygodniach 31-latek wyrósł na prawdziwego lidera drugiej linii The Reds. Pomocnik błyszczał także w dwumeczu z Villarrealem, po którym jego drużyna wywalczyła sobie miejsce w finale Ligi Mistrzów.

Tym samym Thiago pod koniec maja stanie przed historyczną szansą na wyrównanie rekordu Clarence’a Seedorfa. Holender, jako jedyny piłkarz w historii, zdołał wygrać Champions League, występując w trzech różnych klubach: Ajaksie Amsterdam, Realu Madryt i dwukrotnie w Milanie.

Hiszpan w przeszłości już dwukrotnie sięgał po uszaty puchar. W 2011 roku udało mu się to w barwach Barcelony, a w 2020 roku uczynił to jako zawodnik Bayernu Monachium. Jeżeli w wielkim finale triumfował będzie jego Liverpool, 31-latek zrówna się z wielkim Seedorfem.

Thiago rozegrał już w tym sezonie 34 mecze we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwa gole i trzy asysty, choć to nie z tego jest głównie rozliczany na boisku.

