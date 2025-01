W środę dobiegła końca rywalizacja w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Z 36 zespołów, które przystąpiły do gry, awans do fazy pucharowej wywalczyły 24. Przedstawiamy potencjalne pary fazy pucharowej - play-off i 1/8 finału.

Christian Bertrand/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

24 drużyny w fazie pucharowej

Liga Mistrzów w sezonie 2024/25 rozgrywana była po raz pierwszy w nowej formule. Zamiast tradycyjnej fazy grupowej, do której byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach, rywalizacja toczyła się w jednej 36-drużynowej grupie. Każdy z zespołów miał do rozegrania osiem meczów, a poszczególnych rywali wyłoniło losowanie. Awans do fazy pucharowej wywalczyły aż 24 zespołu. Pierwsza ósemka zakwalifikowała się bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast drużyny z miejsc 9-24 rywalizować będą we wcześniejszej fazie play-off.

Po zakończeniu rywalizacji w fazie ligowej poznaliśmy również potencjalne pary fazy play-off. Ostateczne zestawienie poznamy w piątek (31 stycznia). Na ten dzień zaplanowano losowanie tej fazy spotkań.

Potencjalne pary fazy play-off Ligi Mistrzów

W fazie play-off udział weźmie zespołów, które w fazie ligowej zajęły miejsca 9-24. Pierwsza ósemka będzie rozstawiona w losowaniu.

Pierwsze spotkania fazy play-off, która wyłoni ośmiu uczestników kolejnej rundy, rozegrane zostaną w dniach 11-12 lutego. Mecze rewanżowe zaplanowane zostały na 18 i 19 lutego.

[PO1] Monaco/Brest – PSG/Benfica

[PO2] Sporting/Brugge – Atalanta/Dortmund

[PO3] Celtic/Man City – Real Madryt/Bayern

[PO4] Feyenoord/Juventus – Milan/PSV

[PO5] Juventus/Feyenoord – PSV/Milan

[PO6] Man City/Celtic – Bayern/Real Madryt

[PO7] Brugge/Sporting – Dortmund/Atalanta

[PO8] Brest/Monaco – Benfica/PSG

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

Udział w 1/8 finału Ligi Mistrzów zapewniony mają drużyny, które rywalizację w fazie ligowej zakończyły na pierwszych ośmiu miejscach. Do tego grona należą Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter Mediolan, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lille OSC i Aston Villa. O awans do ćwierćfinału zagrają ze zwycięzcami fazy play-ff. Ostateczne pary 1/8 finału poznamy podczas losowania, które odbędzie się 21 lutego.

zwycięzca PO1 – Liverpool/Barcelona

zwycięzca PO2 – Lille/Aston Villa

zwycięzca PO3 – Atletico/Leverkusen

zwycięzca PO4 – Arsenal/Inter

zwycięzca PO5 – Inter/Arsenal

zwycięzca PO6 – Leverkusen/Atletico

zwycięzca PO7 – Aston Villa/Lille

zwycięzca PO8 – Barcelona/Liverpool

Rywalizacja w 1/8 finału rozpocznie się w dniach 4-5 marca, natomiast spotkania rewanżowe rozegrane zostaną tydzień później.