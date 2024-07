Gdzie oglądać piłkę w sezonie 2024/25? Duże zmiany na rynku praw telewizyjnych

Piłkarski sezon 2024/25 zbliża się wielkimi krokami. Przed jego rozpoczęcia doszło do bardzo ważnych zmian na rynku praw transmisyjnych. Sprawdzamy gdzie oglądać piłkarskie rozgrywki w nadchodzącym sezonie.

PressFocus Na zdjęciu: Telewizyjna kamera na stadionie Lecha

Ekstraklasa i polska piłka – gdzie oglądać?

Kibice zawsze z niecierpliwością wyczekują wyników przetargu na prawa do transmisji rozgrywek polskiej PKO Ekstraklasy. W tej kwestii nic jednak się nie zmieni do końca czerwca 2027 roku. Przez kolejne trzy sezony rywalizację o mistrzostwo Polski będzie można oglądać na kanałach CANAL+, który dysponuje wyłącznymi prawami do pokazywania wszystkich meczów Ekstraklasy. W sezonie 2024/25 wszystkie spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz na platformie CANAL+ online. Transmisje będą dostępne również na innych wybranych kanałach platformy CANAL+.

Tuż przed rozpoczęciem sezonu doszło także do porozumienia pomiędzy CANAL+ i TVP. Na jego mocy na Telewizja Polska na swoich kanałach będzie miało prawo do pokazania jednego spotkania z każdej kolejki. Będą to sobotnie lub niedzielne spotkania rozpoczynające się o godzinie 17:30. Umowa będzie obowiązywać przez trzy lata.

Prawdziwa rewolucja czeka natomiast kibiców klubów występujących w niższych klasach rozgrywkowych. Po wielu latach prawa do transmisji rozgrywek pierwszej ligi straciła stacja Polsat. Już w ubiegłym roku poinformowano, że od sezonu 2024/25 przez kolejne trzy lata prawami do pokazywania meczów nie tylko 1 Ligi, ale również 2 Ligi dysponować będzie TVP. Obie ligi zyskały również tytularnego sponsora – Betclic – który również będzie odgrywał bardzo ważną w rolę w kwestii transmisji.

Co najważniejsze, kibice będą mogli obejrzeć wszystkie spotkania Betclic 1 Ligi. Cztery spotkania pokazywane będą “na żywo” w telewizji. Zobaczymy je na kanałach TVP Sport (trzy) i TVP3 (jeden). Pozostałe spotkania będzie można natomiast oglądać na internetowej stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Wszystkie transmisje dostępne będą także w usłudze Betclic TV, dostępnej zarówno na komputery jak i urządzenia mobilne.

Podpisana umowa obejmuje również bogatą ofertę transmisji z meczów Betclic 2 Ligi. W każdej kolejce w telewizji transmitowane będą dwa mecze (na kanałach TVP Sport i TVP3). Z kolei trzy inne będzie można oglądać drogą internetową. Co bardzo ważne, jeżeli dany mecz nie znajdzie się w planie transmisyjnym telewizji, kluby będą mogły przeprowadzić taką transmisję we własnym zakresie.

To jednak nie wszystko. TVP na mocy wspomnianej umowy zagwarantowała sobie również prawa do transmisji meczów Fortuna Pucharu Polski (33 w sezonie, w tym wszystkie od 1/8 finału) oraz Superpucharu Polski. Na kanałach Telewizji Polskiej do czerwca 2027 roku będzie można oglądać również rywalizację w ramach kobiecej Orlen Ekstraligi, finały Orlen Pucharu Polski Kobiet oraz spotkań reprezentacji Polski kobiet, młodzieżowych i futsalu.

Reprezentacja i wielkie turnieje

W najbliższych latach spokojnie mogą spać również fani reprezentacji Polski, której mecze przynajmniej do 2028 roku będą transmitowane w otwartej telewizji na kanałach TVP. W tym roku fani będą mogli obejrzeć wszystkie spotkania z udziałem Biało-czerwonych w Lidze Narodów, a w 2025 roku rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata 2026.

Telewizja Polska ma również zagwarantowane prawa do transmisji dwóch najbliższych wielkich turniejów. W 2026 roku TVP pokaże mistrzostwa świata, które organizowane będą w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Dwa lata później na kanach TVP obejrzymy z kolei finały mistrzostw Europy, których gospodarzami będą Wielka Brytania i Irlandia.

Europejskie puchary – gdzie oglądać?

Przed sezonem 2024/25 doszło również do bardzo dużych przetasowań w kwestii praw do pokazywania najważniejszych europejskich rozgrywek – Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. W ostatnim czasie rozgrywki te transmitowane były przez Polsat i platformę Viaplay. Teraz ulega to zmianie.

Najbardziej elitarne rozgrywki, jaką jest Liga Mistrzów, będzie można oglądać na platformie CANAL+. Wszystkie spotkania tych rozgrywek, począwszy od 4. rundy eliminacyjnej, transmitowane będą na siedmiu nowych sportowych kanałach CANAL+ oraz na kanale CANAL+ 360, który zastąpi jeden z dotychczasowych znajdujących się w ofercie. Wszystkie spotkania będą mogli obejrzeć posiadacze specjalnego pakietu Super Sport. Ponadto transmisje dostępne będą drogą internetową, w usłudze CANAL+ online.

Na kanałach CANAL+ transmitowane będą również mecze o Superpuchar Europy oraz Młodzieżowej Ligi Mistrzów.

Polsat po utracie praw do pokazywania Ligi Mistrzów, zdecydował się sięgnąć po prawa do pokazywania Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. W każdym sezonie (do 2026/27 włącznie) fani będą mogli obejrzeć 189 meczów Ligi Europy i 153 spotkania Ligi Konferencji. Transmisje dostępne będą na kanałach Polsat Sport Premium oraz w usłudze Polsat Box Go.

Wcześniej Polsat nabył również prawa do pokazywania meczów polskich drużyn – Jagiellonii Białystok, Wisły Kraków, Śląska Wrocław i Legii Warszawa – w eliminacjach do europejskich pucharów.

Ligi zagraniczne – gdzie oglądać?

Największym zainteresowaniem w Polsce cieszą się obecnie rozgrywki angielskiej Premier League i hiszpańskiej La Liga. W przypadku tych lig nie doszło do zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. Transmisje z meczów angielskiej ekstraklasy dostępne będą tylko na platformie Viaplay, natomiast rywalizację o mistrzostwo Hiszpanii będzie można śledzić na kanałach CANAL+ i Eleven Sports (po pięć meczów w każdej kolejce).

Do małej zmiany doszło w przypadku niemieckiej Bundesligi. Eleven Sports, dość niespodziewanie, poinformowało o nabyciu praw do pokazywania Bundesligi, ale dopiero od początku rundy rewanżowej sezonu 2024/25. Umowa obejmuje możliwość pokazywania pięciu najważniejszych spotkań w każdej kolejce. Pierwsza część sezonu, ale również pozostałe mecze dostępne będą na platformie Viaplay. Od przyszłego sezonu Eleven Sports będzie dysponowało już wyłącznymi prawami.

W cierpliwość muszą się jeszcze uzbroić fani włoskiej i francuskiej piłki. Na razie nie zostały ogłoszone wyniki przetargów na prawa do pokazywania rozgrywek Serie A i Ligue 1.

Telewizyjna prawa na sezon 2024/25