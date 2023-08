Według Calcio e Finanza Saudyjczycy planują rozmowy z UEFA ws. włączenia swoich klubów do europejskiej Ligi Mistrzów od sezonu 2024/2025. "Dziką kartę" w tych rozgrywkach miałby otrzymywać mistrz Arabii Saudyjskiej.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Saudyjczycy po dokonaniu hitowych transferów nie przestają szokować

Władze tamtejszej ligi podobno chciałyby “wkręcić” swoje kluby do Ligi Mistrzów

Pomysł polega na dawaniu “dzikiej karty” zwycięzcy Saudi Pro League

Arabia Saudyjska chce zrewolucjonizować futbol

Wydawało się, że Arabia Saudyjska po dokonaniu wielkich transferów już niczym nas nie zaskoczy, ale byliśmy w błędzie. Jak podaje Calcio e Finanza, Saudyjczycy chcą grać w… europejskiej edycji Ligi Mistrzów.

Cel Arabii Saudyjskiej to stać się absolutnym punktem odniesienia na światowej scenie piłkarskiej. Pomysł polega na sformułowaniu wniosku do UEFA w celu przyznawania “dzikiej karty” dla mistrza Saudi Pro League do udziału w Champions League od sezonu 2024/2025.

Wtedy wejdzie w życie reforma Ligi Mistrzów, w której zagra aż 36 drużyn. Przypomnijmy, że na saudyjskich boiskach grają takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Neymar czy Karim Benzema.

Kluby z Arabii Saudyjskiej obecnie biorą udział w AFC Champions League (Azjatycka Liga Mistrzów).

L’Arabia ci prova: vuole giocare la UEFA #Champions League. Idea "wild card" per il club vincitore della Saudi Pro League https://t.co/JnJAPyeB8U pic.twitter.com/udaHYerjGg — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) August 16, 2023