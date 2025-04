Superkomputer obliczył szanse Realu Madryt na wyeliminowanie Arsenalu. Tyle procent otrzymali Królewscy

Real Madryt w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów musi pokonać Arsenal różnicą minimum trzech goli, aby myśleć o awansie. Superkomputer obliczył procentowe szanse Królewskich na przejście do półfinału.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Czy Real Madryt rozbije Arsenal? Superkomputer obliczył procentowe szanse na awans

Real Madryt ma przed sobą arcytrudne zadanie odwrócenia losów dwumeczu z Arsenalem. W pierwszym spotkaniu na Emirates Stadium padł wynik 3:0 na korzyść Kanonierów, co oczywiście znacząco przybliżyło drużynę Mikela Artety do awansu do półfinałów. Niemniej jednak fani Królewskich nie tracą nadziei, mając w pamięci wyczyny swoich ulubieńców z poprzednich lat.

Zespół Carlo Ancelottiego musi strzelić minimum cztery bramki, aby zapewnić sobie awans. Oczywiście może to również nastąpić po dogrywce i rzutach karnych – w takim scenariuszu Los Blancos potrzebują trzybramkowej przewagi. W obu przypadkach szanse na kwalifikację są naprawdę niewielkie, co potwierdzają wyliczenia superkomputera BETSiE.

Według wyliczeń BETSiE Real Madryt ma 8.4% szans na awans do półfinału Ligi Mistrzów. Trzeba przyznać, że i tak nie jest to najgorszy rezultat. Wiele drużyn po porażce 0:3 na wyjeździe zapewne otrzymałoby znacznie gorsze notowania. Równie duża różnica występuje w równoległym dwumeczu Interu z Bayernem. Nerazzurri dostali aż 82% szans na przejście dalej, a mają tylko jednobramkową zaliczkę z Allianz Areny.

Liga Mistrzów – szanse na awans do półfinału

Arsenal Real Madryt 91,6% 8,4% Bayern Monachium Inter Mediolan 18,0% 82,0%

Jak powstają wyliczenia BETSiE?

Superkomputer BETSiE analizuje szereg istotnych wskaźników. Należą do nich między innymi: oczekiwana liczba goli (xG), wartość rynkowa drużyn i poszczególnych graczy (dane z Transfermarkt) oraz pozycja w rankingu Elo. Integracja tych danych pozwala systemowi na przypisanie każdej drużynie miarodajnej oceny w porównaniu z pozostałymi zespołami. Ponadto, dla każdej ligi i turnieju definiowane są indywidualne metryki, które odzwierciedlają ich wewnętrzną charakterystykę i poziom rywalizacji.