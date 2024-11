Superkomputer obliczył, kto wygra Ligę Mistrzów. Niezmienny faworyt

Real Madryt znów wygra Ligę Mistrzów? Superkomputer BETSiE wskazał aktualnych faworytów do końcowego triumfu w rozgrywkach.

Real Madryt nadal faworytem do wygrania Ligi Mistrzów

Real Madryt w sezonie 2023/2024 zdobył kolejne trofeum Ligi Mistrzów. Natomiast w aktualnej edycji Królewscy nie prezentują aż tak dobrej formy i w ekstremalnym przypadku mogą mieć problem nawet z awansem do fazy play-off. Bardzo ważne dla drużyny Carlo Ancelottiego będzie nadchodzące spotkanie z Liverpoolem.

Co ciekawe, mimo problemów Real Madryt nadal jest głównym faworytem do zwycięstwa. Według obliczeń superkomputera BETSiE Królewscy mają 19.4% szans na kolejny puchar w gablocie (we wcześniejszym notowaniu mieli 26.2%). Największym rywalem Los Blancos ma być Manchester City, który otrzymał 18.9% szans na zdobycie tytułu. Na trzecim miejscu plasuje się Arsenal z wynikiem 16.2%, zaś na czwartym Liverpool z szansami na poziomie 14%.

Świetnie dysponowana na początku sezonu FC Barcelona nie jest uważana za jednego z czterech głównych faworytów, gdyż jej szanse na zwycięstwo wynoszą 9%. Duma Katalonii wraz z Bayernem, który dostał 8.2% szans, jest w “drugim rzędzie” kandydatów do końcowej wygranej w Lidze Mistrzów.

Szanse na triumf w Lidze Mistrzów 2024/2025 wg BETSiE (po 4. kolejce)

Pozycja Nazwa drużyny Szansa na finał Szansa na tytuł 1 Real Madryt 30.4% 19.4% 2 Manchester City 30.8% 18.9% 3 Arsenal 27.9% 16.2% 4 Liverpool 26.8% 14.0% 5 FC Barcelona 19.4% 9.0% 6 Bayern Monachium 17.2% 9.6% 7 Paris Saint-Germain 9.4% 4.5% 8 Inter Mediolan 8.4% 2.6% 9 Bayer 04 Leverkusen 5.3% 3.7% 10 Aston Villa 4.7% 1.3%

Liga Mistrzów – kto awansuje? Superkomputer obliczył szanse

Pierwsze osiem drużyn w tabeli Ligi Mistrzów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Natomiast ekipy z miejsc 9-24 zagrają w barażach o przejście do czołowej szesnastki. Jak oblicza BETSiE, niemal pewny bezpośredniej kwalifikacji może być Liverpool. Ponadto wysokie szanse mają FC Barcelona oraz Inter Mediolan.

Coraz mniejsze szanse na miejsce w TOP 8 mają prawdziwi giganci – PSG (1.9%), Juventus (12.7%), Atletico (21.2%) i Real Madryt (28%).

Szansa na fazę play-off Ligi Mistrzów 2024/2025 wg BETSiE (po 4. kolejce)

Nazwa drużyny Szansa na TOP 8 Szansa na miejsca 9-24 Liverpool 94.7% 5.3% FC Barcelona 75.8% 24.1% Inter Mediolan 72.5% 27.4% AC Milan 61.9% 38.0% Borussia Dortmund 61.4% 38.4% Arsenal 58.9% 41.0% Sporting CP 49.9% 49.9% Manchester City 48.6% 50.9% Aston Villa 46.4% 53.3% Bayern Monachium 40.1% 59.2% Bayer 04 Leverkusen 35.0% 64.2% Atalanta BC 31.0% 68.6% Real Madryt 28.0% 71.1% AS Monaco 26.2% 73.9% Atletico Madryt 21.2% 71.1% SL Benfica 12.9% 59.6% Juventus 12.7% 30.6% Celtic FC 7.8% 63.8% SK Sturm Graz 7.0% 68.6% Stade Brestois 29 6.6% 90.6% Girona FC 6.0% 83.2% LOSC Lille 5.4% 82.4% PSV Eindhoven 5.3% 84.6% VfB Stuttgart 3.8% 86.6% Paris Saint-Germain 1.9% 69.5% RB Lipsk 1.9% 90.6% Bologna FC 1909 0.9% 67.1% GNK Dinamo Zagrzeb 0.9% 67.1% AC Sparta Praga 0.9% 67.1% Crvena zvezda 0.3% 18.6% Club Brugge KV 0.2% 98.4% Szachtar Donetsk 0.1% 97.4% Red Bull Salzburg 0.0% 2.3% BSC Young Boys 0.0% 0.0% Slovan Bratysława 0.0% 0.0%

Jak powstają wyliczenia BETSiE?

Wyliczenia superkomputera BETSiE opierają się na wielu różnych czynnikach. Analizy bazują głównie na statystykach meczowych, takich jak liczba zdobytych i straconych bramek oraz liczba strzałów – zarówno oddanych, jak i tych skierowanych przeciwko drużynie. Dzięki temu prognozowane są wyniki wszystkich spotkań w sezonie, uwzględniając także współczynnik oczekiwanych goli (xG).

To jednak nie wszystkie parametry, które uwzględnia BETSiE. W symulacjach brane są pod uwagę również dane z serwisu Transfermarkt dotyczące ogólnej wartości drużyn oraz poszczególnych zawodników, co umożliwia jeszcze dokładniejsze przewidywania.

