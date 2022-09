PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

We wtorek Bayern Monachium podejmie przed własną publicznością FC Barcelonę w hicie 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W europejskich mediach starcie gigantów z udziałem Roberta Lewandowskiego pomału staje się tematem numer jeden.

Bayern zagra z Barceloną w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów

Robert Lewandowski po ośmiu latach spędzonych w Monachium wraca na Allianz Arenę

Statystyki przed spotkaniem przemawiają na korzyść Bayernu

Bayern – Barcelona: hit Ligi Mistrzów w liczbach

We wtorkowym spotkaniu do podstawowego składu FC Barcelony wróci Robert Lewandowski, który ostatni mecz ligowy rozpoczął na ławce rezerwowych. Był to jak dotąd jedyny mecz polskiego napastnika od transferu do Dumy Katalonii, którego nie rozpoczął od pierwszej minuty.

Z okazji zbliżającego się meczu chcielibyśmy zaprezentować najciekawsze statystyki dotyczące obu zespołów.

Mane strzelił pięć goli w swoich pierwszych dziewięciu występach w Bayernie. Lewandowski potrzebował 12 meczów, by osiągnąć ten sam wynik w Monachium.

Mueller strzelił osiem goli w siedmiu występach w Lidze Mistrzów przeciwko Barcelonie, czyli o trzy więcej niż którykolwiek inny zawodnik.

Bayern wygrał osiem z jedenastu meczów Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie (ponadto jeden remis i dwie porażki), w tym każde z ostatnich czterech z rzędu. Z żadną drużyną nie wygrali więcej meczów – również osiem zwycięstw mają na koncie w starciach z Realem Madryt.

wygrał osiem z jedenastu meczów Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie (ponadto jeden remis i dwie porażki), w tym każde z ostatnich czterech z rzędu. Z żadną drużyną nie wygrali więcej meczów – również osiem zwycięstw mają na koncie w starciach z Realem Madryt. Bayern wygrał ostatnie 11 meczów grupowych u siebie i nie wygrał tylko jednego z ostatnich 24 – remis 1-1 z Ajaksem w sezonie 2018/19.

Lewandowski strzelił 312 goli w Bundeslidze, zajmując drugie miejsce w tabeli wszechczasów i zdobył dziesięć tytułów mistrzowskich (osiem dla Bayernu, dwa dla Borussii Dortmund).

Osiem porażek Barcelony w Lidze Mistrzów z Bayernem to dwa razy więcej niż przegrała z jakimkolwiek innym zespołem – po cztery z Milanem, Paris Saint-Germain i Chelsea.

Obecnie w znacznie lepszej formie znajduje się Barcelona, która na swoim koncie ma cztery zwycięstwa z rzędu we wszystkich rozgrywkach: trzy w La Liga i jedno w Lidze Mistrzów. Duma Katalonii jest jeszcze nie pokonana, a trzech punktów nie wywalczyła jedynie w 1. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy, bezbramkowo remisując z Rayo Vallecano.

Bayern choć też jest jeszcze niepokonany to zaliczył mniej udany start sezonu. Bawarczycy mają na swoim koncie już trzy remisy w Bundeslidze z Vfb Stuttgart, Unionem Berlin i Borussią Moenchengladbach i zajmują trzecie miejsce po sześciu kolejkach ze stratą dwóch punktów lidera.

Zobacz również: Lewandowski wraca do Monachium. Tak, Barcelona zagra z Bayernem w hicie Ligi Mistrzów