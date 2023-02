fot. PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

PSG – Bayern Monachium to bez wątpienia jeden z największych hitów w ramach 1/8 finału trwającej edycji Ligi Mistrzów. Przed starciem odrobinę większe szanse na zwycięstwo mają goście. Mistrzowie Francji liczą jednak na wykorzystanie atutu własnego boiska. W naszym materiale znajdziecie informacje o wyjściowych składach obu teamów i kursy oferowane przez bukmacherów.

Arcyciekawie zapowiada się wtorkowe spotkanie na Parc des Princes

Poznaliśmy składy na spotkanie PSG – Bayern

PSG – Bayern Mecz zacznie się o 21:00

PSG – Bayern: trenerzy odkryli karty

PSG i Bayern Monachium to ekipy, które jeszcze przed spotkaniami 1/8 finału Ligi Mistrzów były kandydatami do końcowego triumfu. Ostatnio więcej powodów do radości mieli mistrzowie Niemiec. W każdym razie podopieczni Christophe’a Galtiera liczą na wykorzystanie atutu własnego boiska.

PSG zmierzy się z Bayernem po raz pierwszy od kwietnia 2021 roku. Wówczas na Parc des Princes górą byli Bawarczycy, wygrywając 1:0 po golu Maxima Choupo-Motinga. Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami cztery razy góra byli monachijczycy, a tylko raz paryżanie.

Przeanalizuj nasze typy bukmacherskie na jutro i dowiedz się jak typujemy kolejne spotkania!

Oba zespoły do wtorkowego starcia podejdą osłabione. PSG musi sobie radzić przede wszystkim bez Renato Sanchesa. Tymczasem w ekipie Juliana Nagelsmanna zabraknie Sadio Mane, Manuela Neuera, czy Lucasa Hernandeza.

LigaMistrzów. PSG – Bayern: składy na mecz

PSG: Donnarumma – Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, Verratti, Danilo Pereira, Carlos Soler, Zaire-Emery, Messi, Neymar

Bayern: Sommer – Joao Cancelo, Pavard, Upamecano, De Ligt, Goretzka, Kimmich, Coman, Sane, Musiala, Choupo-Moting.

Czytaj więcej: Paris Saint-Germain – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (14.02.2023)