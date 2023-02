IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Lionel Messi

PSG – Bayern: transmisja TV oraz stream online. Już na sam początek rywalizacji w 1/8 finału Ligi Mistrzów czeka nas wielki hit. W pierwszym meczu na Parc des Princes zmierzą się kandydaci do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Sprawdź gdzie i jak obejrzeć mecz PSG – Bayern.

PSG – Bayern, gdzie oglądać

W parze tej trudno wskazać faworyta do awansu do ćwierćfinału. Obie drużyny do rywalizacji przystąpią nie biorąc pod uwagę odpadnięcia z rozgrywek na tym etapie i zrobią wszystko, aby już w pierwszym meczu na Parc des Princes wypracować sobie zaliczkę przed rewanżem w Monachium. Obecny sezon, zarówno PSG jak i Bayernu, choć obie drużyny prowadzą w swoich ligach, nie jest łatwy. Zwycięstwo we wtorkowym meczu na pewno dodałoby im pewności siebie.

W lepszych nastrojach do meczu przystąpią jednak goście, którzy po słabym starcie w tym roku wydaje się, że wrócili na właściwy tor i zapisują na swoje konto kolejne zwycięstwa. Tymczasem PSG w dwóch swoich ostatnich meczach musiało uznać wyższość rywali. Jak będzie we wtorek? Sprawdź typy na mecz PSG – Bayern.

PSG – Bayern, transmisja na żywo w TV

Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy PSG i Bayernem rozegrany zostanie we wtorek (14 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1.

PSG – Bayern, transmisja online

Hit Ligi Mistrzów PSG – Bayern będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu – w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać ze świetnej promocji, która pozwala zaoszczędzić aż 126 zł. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz tylko 288 zł (zamiast 414 w standardowej ofercie). W przeliczeniu na miesiąc to tylko 48 zł.

PSG – Bayern, kursy bukmacherskie

Pierwszy pojedynek w Paryżu nie ma faworyta, również zdaniem legalnych bukmacherów. Kursy na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są porównywalne.

Paris Saint-Germain Bayern Monachium 2.75 3.70 2.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2023 09:07 .