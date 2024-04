ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Dwumecz pomiędzy Atletico Madryt a Borussią Dortmund wydaje się najmniej “prestiżowy” spośród wszystkich par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów

Diego Simeone jest jednak przekonany, że fanów czeka pojedynek o wielkiej intensywności

Pierwsza odsłona hiszpańsko-niemieckiego starcia już w środę o godzinie 21:00

“Cholo” dogłębnie przeanalizował BVB

Nie ulega wątpliwości, że dwumecz pomiędzy Atletico Madryt a Borussią Dortmund globalnie interesuje fanów znacznie mniej, niż pozostałe hity ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Pewne jest też jednak to, że piłkarze obu drużyn będą musieli wejść na wyżyny swoich możliwości, by wykorzystać szansę i zameldować się w gronie czterech najlepszych zespołów w Europie. Pierwsze starcie odbędzie się w środę na Civitas Metropolitano. Na konferencji prasowej Diego Simeone nie brakowało respektu wobec przeciwników.

– To będzie jeden z najbardziej intensywnych spotkań w sezonie. Borussia to zespół, który gra najintensywniej spośród wszystkich pozostałych ćwierćfinalistów. To też drużyna, która od czterech miesięcy nie przegrała na wyjeździe. Do tego jest świetna w kontratakach i grze w powietrzu. Trzeba to wziąć pod uwagę, zwłaszcza w ofensywie – mówił przed spotkaniem popularny “Cholo”.

Spotkanie Atletico – Borussia Dortmund rozpocznie się już w środę o godzinie 21:00.

