SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec zabrał głos po odpadnięciu z Ligi Mistrzów

Jagiellonia Białystok odpadła wczoraj w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt. Mistrz Polski do Norwegii jechał ze sporymi nadziejami, bowiem w pierwszym meczu okazał się gorszy od Skandynawów tylko jedną bramką i to dawało podstawy do tego, żeby sądzić, że w rewanżu będzie można powalczyć o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Tak się jednak nie stało.

Niemniej Jagiellonia wciąż ma szansę zagrać jesienią w Europie, a konkretnie w Lidze Europy. Ich rywalem będzie jednak ktoś z pary Ajax Amsterdam – Panathinaikos Ateny. Tak więc rywal absolutnie o klasę lepszy od białostoczan. Po meczu w Norwegii optymistą jest jednak trener Adrian Siemieniec, który mówi, że pomimo porażki w zespole widoczne były plusy.

– To dla nas duża nauka i bezcenne doświadczenie. Chcemy szukać tego, co było dobre, a wiele fragmentów mieliśmy obiecujących. Na tych fragmentach będziemy budować to, co dalej. Ja jestem dumny z tej drużyny i nie zmienię swojego nastawienia – powiedział szkoleniowiec podczas konferencji prasowej cytowany przez oficjalną stronę klubu z Podlasia.

– Zdobyliśmy mistrzostwo Polski i nie będziemy przepraszać za to, że mamy możliwość mierzenia się z takimi rywalami. W eliminacjach Ligi Europy będzie to Ajax Amsterdam lub Panathinaikos Ateny, wielkie firmy, ze świetnymi piłkarzami i olbrzymim doświadczeniem – dodał.

