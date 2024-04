Rudiger: Innych klubów nie można porównywać z Realem Madryt

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Ostatnio pochlebnych słów na temat Realu Madryt nie szczędził Antonio Rudiger

68-krotny reprezentant Niemiec podzielił się swoimi przemyśleniami przed meczem z Manchesterem City

Hit Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorkowy wieczór o godzinie 21:00

Antonio Rudiger o Realu Madryt

Real Madryt najczęściej w historii wygrywał Puchar Europy. To sprawia, że ekipa z La Liga jest uważana za wyjątkową. Ostatnio sporo ciepłych słów na temat klubu z Madrytu wyraził jeden z defensorów Los Blancos.

– Z całym szacunkiem do innych klubów, dla których grałem i które również mają status świetnych, myślę, że nie można ich porównywać z Realem Madryt. Ma 14 Pucharów Europy. W tym klubie zawsze chodzi o wygranie Ligi Mistrzów, nawet jeśli nie mówi się tego głośno – mówił Antonio Rudiger w rozmowie z Marką.

– Oczywiście, że czuję presję. Doświadczyłem jej już w zeszłym roku. Tutaj musisz być gotowy na wszystko. Zawsze chodzi o zwycięstwo. Remis lub porażka po prostu nie wchodzą w grę – dodał obrońca.

Rudiger, zanim dołączył do Realu, to bronił barw Chelsea, AS Romy czy VfB Stuttgart. 31-latek ma kontrakt ważny z klubem z Madrytu do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 25 milionów euro.

