Rose komentuje blamaż: Nie weszliśmy do gry nawet przez chwilę

RB Lipsk w drugim spotkaniu 1/8 finału został rozbity przez Manchester City aż 0:7 i odpadł z Ligi Mistrzów. Co po tym starciu powiedział Marco Rose, szkoleniowiec Byków?

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City - RB Lipsk

Na Etihad lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 7:0

Pięć goli strzelił Erling Haaland

Jak mecz ocenił Marco Rose, trener RB Lipsk?

Rose nie ukrywa rozczarowania

RB Lipsk nie będzie miło wspominał wycieczki do Anglii. Niemcy nie mieli nic do powiedzenia w rywalizacji na Etihad i stracili aż siedem bramek. Gwiazdą wieczoru był Erling Haaland, który pięciokrotnie pokonał Janisa Blaswicha. Co o zakończonych zmaganiach powiedział Marco Rose, trener gości?

– Nie weszliśmy do gry nawet przez moment. Biorę za to odpowiedzialność. Traciliśmy bramki w sposób, który sprawia, że ​​trudno myśleć pozytywnie o naszym występie. City w pełni zasłużyło na zwycięstwo.

– Szczególnie słabo broniliśmy we własnym polu karnym. I zrobiliśmy to w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nasi przeciwnicy zmienili kilka rzeczy w porównaniu z drugą połową starcia w Lipsku i było to coś, czego się nie spodziewaliśmy.

– Znam Erlinga bardzo dobrze, znam jego atuty. Kiedy jest blisko bramki, chce strzelić gola. Strzelił cztery… nie, nawet pięć.