Taras Romańczuk: Bodo/Glimt ograło nas naszą bronią

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Taras Romańczuk

Jagiellonia przegrała własną bronią, Bodo odwzorowało ich grę

Jagiellonia Białystok w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rywalizowała przed własną publicznością z Bodo/Glimt. Choć do wywalczenia korzystnego wyniku niewiele zabrakło, to ostatecznie rywale wygrali (1:0) po samobójczym trafieniu. W 58. minucie gry niefortunnie piłkę do bramki skierował Adrian Dieguez.

Choć w rewanżu podopieczni Adriana Siemieńca będą musieli odrabiać straty, Taras Romańczuk zapewnia, że uda im się odwrócić losy dwumeczu. Kapitan Jagiellonii Białystok w pomeczowym wywiadzie z Polsatem Sport przyznał, że Bodo pokonało ich własną bronią. Norwedzy zdominowali od początku mecz i nieustannie nękali rywali wysokim pressingiem. Według pomocnika w rewanżu zespół z Białegostoku musi wrócić do gry swoim stylem. Co więcej, Romańczuk zapewnił, że Jaga będzie w stanie zdobyć bramkę w Norwegii.

– Mogło skończyć się wynikiem 0:0, ale niestety straciliśmy głupią bramkę. Bodo/Glimt ograło nas naszą bronią, dominowali przy piłce, cały czas grali pressingiem i próbowali odebrać nam piłkę. To oni dyktowali dzisiaj warunki. Dwumecz jeszcze się nie skończył. Musimy wrócić do naszego stylu gry i dominować. Myślę, że jesteśmy w stanie strzelić Bodo bramkę, bo sytuację mieliśmy, ale brakowało nam dokładności w polu karnym. Nie mamy czego się bać, trzeba wyjść i zdobyć bramkę – powiedział Taras Romańczuk w pomeczowej rozmowie na antenie Polsatu Sport.

– Dzisiaj nie wyszło, ale nie spuszczamy głów. Walczymy dalej. We wtorek jest następny mecz i wierzymy, że możemy wyjść z trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że teraz będzie tak samo – dodał pomocnik Jagiellonii Białystok.

Rewanżowe spotkanie Jagiellonia – Bodo odbędzie się we wtorek (13 sierpnia). Początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00.