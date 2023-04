Młodzież pogrążyła Chelsea. Real bawił się w Londynie [WIDEO]

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt zagra w półfinale Ligi Mistrzów

Na etapie ćwierćfinału obrońca trofeum wyeliminował Chelsea

W dwumeczu było aż 4:0

Real udzielił Chelsea lekcji futbolu

Piłkarze Chelsea na przerwę meczu z Realem Madryt, powinni schodzić prowadząc chociaż 1:0. Okazji na gola nie wykorzystał N’Golo Kante. Jeszcze lepszą szansę w doliczonym czasie gry miał Marc Cucurella, który z bliskiej odległości nie potrafił pokonać bramkarza Królewskich.

Po upływie niespełna godziny gry, Real skarcił Chelsea golem na 1:0. Rajd prawą stroną zaliczył Rodrygo, który zagrał w szesnastce. Tam futbolówkę przyjął Vinicius Junior, który po chwili oddał futbolówkę swojemu rodakowi. Ten pewnie pokonał golkipera londyńczyków.

Dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry kapitalnie długie podanie wykonał Antonio Ruediger. To zapoczątkowało akcję, w której Federico Valverde z łatwością minął Thiago Silvę i zagrał do niepilnowanego Rodrygo. Brazylijczyk niemal wjechał z piłką do pustej bramki. Finalnie Real wyeliminował Chelsea (4:0 w dwumeczu).