Real ogłosił kadrę na Salzburg. Ancelotti ma problem w linii obrony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt – RB Salzburg. Gospodarze bez czterech piłkarzy

Już jutro wieczorem Real Madryt podejmie na własnym stadionie Red Bull Salzburg w meczu 7. kolejki Ligi Mistrzów. To spotkanie jest bardzo ważne dla zespołu Królewskich, który do tej pory zainkasował tylko 9 punktów i musi walczyć o awans do fazy pucharowej. Warto dodać, że drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego przystąpi do tego pojedynku poważnie osłabiona, ponieważ w kadrze zabrakło czterech zawodników.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie” [WIDEO]

Włoski szkoleniowiec nie skorzysta z Edera Militao, Daniego Carvajala i Eduardo Camavingi, którzy są kontuzjowani oraz zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Lucasa Vazqueza. To oznacza, że słynny trener nie będzie miał do dyspozycji żadnego nominalnego prawego obrońcy. Dlatego na tej pozycji najprawdopodobniej zagra Fede Valverde, natomiast drugą opcją jest Raul Asencio, który najlepiej czuje się w środku defensywy.

Mimo problemów kadrowych, Real Madryt jest zdecydowanym faworytem środowego meczu. Pierwszy gwizdek w tej potyczce wybrzmi o godzinie 21:00. Przypomjimy, że w ostatnim czasie ekipa Los Blancos gra w kratkę – wskoczyła na fotel lidera La Ligi, ale za to uległa Barcelonie w finale Superpucharu Hiszpanii (2:5).