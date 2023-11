IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Real Madryt w środę podejmie u siebie SSC Napoli

Każda ze stron ma jeszcze, o co grać

Prezentujemy przewidywane składy na to spotkanie

Real Madryt – SSC Napoli: przewidywane składy

Real Madryt zapewnił już sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Królewscy wciąż nie mogą być jednak pewni zajęcia pierwszego miejsca. Do tego muszą co najmniej zremisować u siebie z SSC Napoli. Z kolei mistrzowie Włoch potrzebują punktów, by mieć pewność, że nie wyprzedzi ich portugalska Braga.

Między słupkami gospodarzy stanie ponownie Andrij Łunin. Przed nim zobaczymy najprawdopodobniej Daniego Carvajala, Davida Alabę, Nacho Fernandeza i Ferlanda Mendy’ego. Liczne kontuzje pomocników sprawiają, że łatwo też przewidzieć skład drugiej linii. Stworzą ją Fede Valverde, Toni Kroos oraz Dani Ceballos. Z kolei Jude Bellingham wspierać będzie Brahima Diaza i Rodrygo.

Walter Mazzarri postawi w bramce na Pierluigiego Golliniego. W obronie wystąpią Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Natan i Juan Jesus. Wśród pomocników znajdzie się miejsce dla Piotra Zielińskiego, ale też dla Stanislava Lobotki i Franka Anguissy. W ataku Victora Osimhena wspierać mają Chwicza Kwaracchelia z Matteo Politano.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – SSC Napoli:

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy – Valverde, Kroos, Ceballos – Bellingham – Diaz, Rodrygo

SSC Napoli: Gollini – Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus – Lobotka, Anguissa, Zieliński – Politano, Osimhen, Kwaracchelia

Początek starcia już w środę o godzinie 21:00.

