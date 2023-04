PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt musi często wymieniać murawę na Santiago Bernabeu

Ma to związek z przebudową obiektu

Królewscy muszą dokonać kolejnej wymiany przed półfinałem Ligi Mistrzów

Problemy z murawą zmorą Realu Madryt

Santiago Bernabeu przechodzi renowację o wartości 800 milionów euro, która rozpoczęła się w 2020 roku i ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Real Madryt kontynuował grę na stadionie w trakcie prac budowlanych, chociaż jakość nawierzchni uległa pogorszeniu, co nasiliło się w ostatnim czasie.

Królewscy musieli już czterokrotnie wymieniać murawę, a piąta wymiana została zaplanowana przed pierwszym meczem z Manchesterem City 9 maja w półfinale Ligi Mistrzów.

– Prace konstrukcyjne wpływają na boisko, to oczywiste. Musimy, co jakiś czas wymieniać nawierzchnię. Przed meczem z Manchesterem City ponownie zostanie wymieniona. To naturalne, że chcemy grać na dobrze przygotowanej nawierzchni, ale obecnie jest to wyzwaniem. Psuje się ona bardzo często w związku z postępującymi pracami – stwierdził Ancelotti.

Najnowocześniejsze nowe rozsuwane boisko na nowym Santiago Bernabeu, które nie jest jeszcze używane będzie miało na celu ochronę murawy, podczas gdy na stadionie będą odbywać się inne imprezy.

