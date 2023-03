PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Bayern wyeliminował PSG z Ligi Mistrzów

Ramos jest dotknięty porażką z niemieckim klubem

Hiszpan zapewnia jednak, że paryska ekipa odrodzi się po tej klęsce

“Mistrzowie zawsze odradzają się po porażce”

Głównym celem Paris Saint-Germain w aktualnym sezonie było wygranie Ligi Mistrzów. Paryżanie właśnie po to sprowadzili Leo Messiego czy Sergio Ramosa. Jak już wiadomo, klubowi z Francji ta sztuka się nie uda, bowiem ekipa z Parc des Princes zakończyła zmagania w Champions League na etapie 1/8 finału po tym, jak w dwumeczu uległa 0:3 Bayernowi Monachium.

Sergio Ramos w swoich mediach społecznościowych zwrócił się do kibiców PSG. – To głębokie rozczarowanie dla Was i dla nas. Nie byliśmy na poziomie, którego wymaga Liga Mistrzów. Nie wiedzieliśmy, jak poradzić sobie z kluczowymi detalami i główny cel wymknął się nam z rąk. To bardzo bolesne, ale mistrzowie zawsze odradzają się po porażce i wykuwają się w przeciwnościach losu. Wrócimy! – napisał Hiszpan na Twitterze.

Profundamente decepcionados por vosotros y por nosotros. No estuvimos al nivel que requiere la #UCL. No supimos manejar los detalles clave y se nos escapa el principal objetivo. Es doloroso, pero los campeones renacen de la derrota y se forjan en la adversidad. ¡Volveremos! pic.twitter.com/jC92pveH5i — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

Latem w stolicy Francji spodziewane są spore zmiany – wygasają kontrakty takich zawodników jak wyżej wspomniani Leo Messi oraz Sergio Ramos. Umowy obu piłkarzy kończą się 30 czerwca 2023 roku i w tym momencie ciężko powiedzieć, czy zostaną przedłużone.

Sergio Ramos w 35 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę. PSG w ligowej tabeli ma osiem punktów przewagi nad resztą stawki.

