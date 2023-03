PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain ponownie pożegnało się z Ligą Mistrzów już na etapie 1/8 finału

Porażka z Bayernem Monachium ma wpłynąć na politykę transferową Francuzów

Kylian Mbappe pozostanie osią drużyny, ale wokół niego ma pojawiać się więcej młodych talentów

Mbappe i młodzi gniewni – kolejny plan PSG na podbój Europy

Paris Saint-Germain przegrał w środę z Bayernem Monachium (0:2), co tylko przypieczętowało kiepski wynik z pierwszego starcia. Ostatecznie giganci Ligue 1 przyjęli w dwumeczu trzy bramki, nie strzelając żadnej. Choć mierzyli się z rywalem ze ścisłego topu, kolejne odpadnięcie na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów to nie tylko rozczarowanie, a wręcz blamaż.

Marca donosi, że ta bolesna porażka ma znacząco wpłynąć na politykę transferową paryżan. Nasser Al-Khelaifi dostał dobitny dowód na to, że sprowadzenie wielkich gwiazd pokroju Leo Messiego czy Sergio Ramosa nie jest w stanie zagwarantować sukcesu. W środowym spotkaniu Hiszpan był, co ciekawe, najgroźniejszym zawodnikiem mistrzów Francji. Na Argentyńczyka wylała się jednak fala krytyki.

Teraz PSG ma ponownie zmienić front transferowy. Już ubiegłego lata do klubu trafił Luis Campos, mający doradzać w sprawie sprowadzania nowych graczy. Teraz ma skupić się na kupnie jak najmłodszych talentów, mających energię, by pracować na sukces zespołu. Dwoma graczami, z którymi wiąże się w stolicy Francji wielkie nadzieje, są Warren Zaire-Emery oraz Chadaille Bitshiabu. To tacy zawodnicy mają otaczać Kyliana Mbappe i pomagać mu czynić różnicę. W Paryżu rozumieją, że do zgarnięcia Ligi Mistrzów potrzebują solidnego, długofalowego projektu, który dodatkowo spinać będzie się z zasadami Finansowego Fair Play. To oznacza, że o ile PSG zrobi wszystko, by zatrzymać u siebie Mbappe, latem może pożegnać się bez większego żalu z Neymarem i Messim.

