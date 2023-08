Raków Częstochowa we wtorkowy wieczór w roli gospodarza zmierzy się z FC Kopenhagą w ramach IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przed tym spotkanie Fabian Piasecki przekonywał w rozmowie z Polsat Sport, że jego drużyna jest głodna gry w elitarnych rozgrywkach, mimo że już jest pewna występów w fazie grupowej Ligi Europy.

fot. Imago / Borys Gogulski / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka Rakowa z FC Kopenhagą

Za zdobywanie bramek w starciu z ekipą z Danii odpowiedzialny może być Fabian Piasecki

Zawodnik podzielił się swoimi przemyśleniami przed starciem z ekipą z Danii

Piasecki przed meczem Raków – FC Kopenhaga

Raków Częstochowa może być pierwszą polską ekipą od 2016 roku, która wystąpi w Lidze Mistrzów. Wówczas Legia Warszawa miała taka przyjemność, mierząc się ze Sportingiem (0:2 i 1:0), Realem Madryt (1:5 i 3:3) i Borussią Dortmund (0:6 i 4:8) w fazie grupowej. Przed walką o marzenia głos zabrał napastnik Medalików.

– Wiadomo, że dużo już zrobiliśmy. Czuje jednak w szatni, że każdy jest głodny gry w Lidze Mistrzów. Każdy z nas walczy o swoje marzenia. Pierwszy dreszczyk emocji może mieć miejsce, gdy zabrzmi hymn Ligi Mistrzów – mówił Fabian Piasecki przed kamerą Polsat Sport.

– Nigdy nie myślałem o tym, że może być mi dane zagrać w Lidze Mistrzów. Jedyne co to oglądałem spotkania tych rozgrywek w telewizji. To naprawdę super sprawa, że będzie mi dane wystąpić w IV rundzie i daj Boże oby udało się zagrać w fazie grupowej – kontynuował piłkarz mistrza Polski.

– Na pewno chcemy grać swoją piłkę. Nie mamy zamiaru kombinować. Skupimy się na fazach przejściowych i kontrach. Mam nadzieję, że to nam da bramkę lub dwie i obyśmy zagrali na zero z tyłu – powiedział Piasecki.

