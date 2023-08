Raków Częstochowa we wtorek wieczorem rozegra spotkanie IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów z FC Kopenhagą. Tymczasem pracy na ArcelorMittal Park w Sosnowcu trwają. Jednocześnie profil Zagłebiowskiego Parku Sportowego na X podzielił się zdjęciami z efektów tego, co juz udało się zrobić.

fot. PressFocus Na zdjęciu: ArcelorMittal Park w Sosnowcu

Raków Częstochowa we wtorek o godzinie 21:00 zmierzy się z FC Kopenhagą w spotkaniu IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów

Trwają prace na ArcelorMittal Park związane z przygotowania do spotkania

Branding związany z Ligą Mistrzów już można dostrzec na arenie w Sosnowcu

ArcelorMittal Park gotowe na mecz Raków – Kopenhaga

Raków Częstochowa jest blisko zrealizowania celu, jakim jest awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tak naprawdę mistrz Polski już tylko w dwóch spotkaniach musi pokazać, że może rywalizować z najlepszymi na scenie europejskiej.

Profil Zagłębiowskiego Parku Sportowego na X opublikował natomiast zdjęcia z przygotowań do wtorkowego starcia, zaczynając jednocześnie wsteczne odliczanie do momentu, gdy Raków rozegra mecz eliminacyjny do elitarnych rozgrywek. Na spotkanie zostały już wyprzedane bilety.

Tymczasem na arenie widoczne jest już całe obrandowanie związane z Ligą Mistrzów. Wtorkowa potyczka zaplanowana jest na godzinę 21:00. W szeregach ekipy z Danii spodziewany jest Kamil Grabara, który pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Ruchu Chorzów.

Z kolei szkoleniowiec ekipy z Limanowskiego nie będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak: Adrian Gryszkiewicz, Ivi Lopez, czy Kamil Pestka. Z powodu kontuzji poza grą jest też pozyskany tego lata John Yeboah.

