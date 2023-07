Raków Częstochowa w meczu rewanżowym nie dał większych szans rywalom i po wygranej 3-0 awansował do drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów? Z kim zmierzą się Medaliki?

fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa w pierwszym meczu przed własną publicznością pokonał Florę Tallinn 1-0

W rewanżu pokazał się znacznie lepiej i po pewnym zwycięstwie awansował do kolejnej rundy eliminacji

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Medaliki zagrają ze zwycięzcą dwumeczu Karabach Agdam – Lincoln Red Imps

Mistrzowie Polski stanęli na wysokości zadania

Raków Częstochowa rozpoczął sezon 2023/2024 meczem w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Przed własną publicznością pokonał Florę Tallinn 1-0, choć nie obyło się bez problemów. Kibice obawiali się, że na wyjeździe może dojść do niespodzianki, natomiast tam mistrzowie Polski wyglądali już znacznie lepiej. Stworzyli sobie bowiem mnóstwo sytuacji strzeleckich i finalnie wygrali 3-0, pewnie meldując się w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów.

Z kim zagra Raków?

Swojego kolejnego przeciwnika Medaliki poznają w środowy wieczór. Wówczas faworyzowany Karabach Agdam zmierzy się w Azerbejdżanie z Lincoln Red Imps. W pierwszym spotkaniu środowi gospodarze wygrali 2-1.

