fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain pokonało Real Madryt (1:0) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ekipa Mauricio Pochettino odniosła ważne zwycięstwo dzięki artyzmowi Kyliana Mbappe, który zdobył bramkę w ostatniej akcji meczu. Wcześniej Lionel Messi nie wykorzystał rzutu karnego.

PSG rzutem na taśmę pokonał Real Madryt na Parc des Princes

Bohaterem spotkania został Kylian Mbappe, który zdobył bramkę w doliczonym czasie gry

Rewanż na Estadio Santiago Bernabeu odbędzie się 9 marca

Mbappe dał wygraną PSG

Paris Saint-Germain przystępowało do starcia z Królewskimi, chcąc już w pierwszym spotkaniu wypracować sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Aktualni liderzy Ligue 1 do fazy pucharowej awansowali z drugiego miejsca w grupie A. Real mógł się natomiast pochwalić wygraną w grupie D, będąc głodnym czternastego triumfu w Pucharze Europy.

W pierwszej części meczu zespołem dyktującym warunki gry byli gospodarze, grający rozsądniej od swoich rywali. Aczkolwiek zawodziła skuteczność paryżan. W pierwszej połowie najlepszą okazję do zdobycia bramki miał Kylian Mbappe w 18. minucie. Mistrz świata z 2018 roku oddał strzał, ale Thibaut Courtois wygrał pojedynek z Francuzem.

Bramkarz Królewskich kolejną szansę do wykazania się między słupkami miał w 19. minucie. Danilo oddał strzał głową, ale Courtois znów był na posterunku. Odpowiedź Realu miała miejsce jeszcze przed przerwą, gdy swoich sił pod bramką rywali spróbował Casemiro. Niemniej strzał Brazylijczyka był niecelny i do przerwy mieliśmy rezultat 0:0.

Lionel Messi miał wymarzoną sytuację, by otworzyć wynik w meczu z Realem Madryt. Rzut karny… #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/qvTdKIAiA3 — Polsat Sport (@polsatsport) February 15, 2022

W drugiej połowie wciąż kapitalną dyspozycję w bramce gości prezentował bramkarz Los Blancos. O ile Gianluigi Donnarumma nudził się w swoim polu bramkowym, to Courtois miał ręce pełne roboty, ratując kilka razy swoją drużynę z opresji. Belg obronił w 50. minucie bardzo dobre uderzenie Mbappe. Strzał reprezentanta Francji obronił prawą ręką. Z kolei w 62. minucie okazał się lepszy w pojedynku z Lionelem Messim. Argentyńczyk nie dał rady pokonać Courtoisa z rzutu karnego.

Gdy wydawało się, że obie ekipy będą musiały zadowolić się remisem, to artyzmem wyróżnił się Mbappe. 23-latek wziął ciężar gry na siebie w końcówce meczu, ograł dwóch rywali i precyzyjnym strzałem zmusił do kapitulacji świetnego we wtorkowy wieczór bramkarza Los Blancos. Ostatecznie PSG wygrało 1:0 i jest nieco bliżej 1/4 finału rozgrywek.