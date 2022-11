PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Robert Lewandowski nie wystąpi w meczu z Viktorią Pilzno z powodu drobnych problemów zdrowotnych, co było już wiadomo nieco wcześniej. Xavi postanowił we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów dać szansę występu zawodnikom, którzy zazwyczaj otrzymują mniej minut na pokazanie swoich umiejętności.

Robert Lewandowski nie zagra w meczu z Viktorią Pilzno

FC Barcelona zaprzepaściła szanse na awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów

Xavi dokona wielu zmian na ostatni mecz Ligi Mistrzów

Xavi zdecyduje się na liczne zmiany

FC Barcelona rozegra mecz z Viktorią Pilzno bez żadnej presji. Losy w grupie C Ligi Mistrzów są już przesądzone, a wynik ostatniej serii gier nie ma żadnego znaczenia. Inter Mediolan oraz Bayern Monachium okazały się zbyt mocne dla Dumy Katalonii, która na wiosnę zamelduje się w rozgrywkach Ligi Europy. We wtorek drużyna Xaviego powalczy dopiero o drugą wygraną w tej edycji Champions League.

Wynik dzisiejszego meczu nie będzie miał już zatem dla Barcelony żadnych konsekwencji. Xavi potwierdził, że wyjściowy skład zostanie mocno przemeblowany, a szansę dostaną zawodnicy, którzy na co dzień grają mniej.

Już wiemy, że w bramce na pewno wystąpi Inaki Pena, który zastąpi Ter Stegena. W defensywie z powodu licznych kontuzji najprawdopodobniej zobaczymy duet Pique – Alonso, a po bokach towarzyszyć im będą Bellerin oraz Balde. W środku pola najpewniej od pierwszej minuty wystąpią Pablo Torre, Kessie i De Jong.

Jednak to, co najbardziej interesuje polskich kibiców to ofensywa oraz to, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego, który nawet nie znalazł się w kadrze meczowej. Według mediów ofensywne trio stanowić będą Raphinha, Ferran Torres oraz Ansu Fati.

