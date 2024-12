W 6. kolejce Ligi Mistrzów za sprawą meczu Arsenal - AS Monaco naprzeciw siebie mogą stanąć Jakub Kiwior oraz Radosław Majecki. Który z nich wyjdzie zwycięsko z tej potyczki?

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Oba kluby w grze o 1/8 finału

Arsenal zajmuje 7. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Na swoim koncie zgromadził 10 punktów, czyli tyle samo ile sześć innych klubów. Na ten dorobek składają się trzy zwycięstwa, jeden remis i jedna porażka.

AS Monaco ma identyczny bilans jak swój najbliższy przeciwnik, co plasuje ich ledwie jedną lokatę niżej. Przedstawiciel Ligue 1 ma więcej strzelonych goli (12 do 8), ale też więcej bramek wpuszczonych (7 Monaco, 2 Arsenal).

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Monaco

Remis

Wygrana Monaco 0 Votes

Arsenal i Monaco idą łeb w łeb

Ostatnie pięć meczów Arsenalu to cztery zwycięstwa i remis. Jedyna strata punktów miała miejsce w ostatni weekend przeciwko Fulham (1:1 na wyjeździe). Tym samym ekipa Mikela Artety znajduje się na trzecim stopniu podium w tabeli Premier League.

Trzecie miejsce w swoich rozgrywkach krajowych zajmuje też Monaco, które ma nieco trudniejszy okres. W Ligue 1 lepsza okazała się Marsylia (1:2), a w Lidze Mistrzów Benfica (2:3). Pozostałe potyczki zakończyły się jednak pomyślnie dla Monaco.

Mecze drużyny Arsenal Fulham (0.12 xG) 1 Arsenal (2.28 xG) 1 Arsenal (2.03 xG) 2 Manchester United (0.29 xG) 0 West Ham United (0.93 xG) 2 Arsenal (3.49 xG) 5 Sporting CP (0.82 xG) 1 Arsenal (4.01 xG) 5 Arsenal (1.48 xG) 3 Nottingham Forest (0.45 xG) 0 Mecze drużyny Monaco Monaco (3.19 xG) 2 Toulouse (0.63 xG) 0 Marseille (2.21 xG) 2 Monaco (0.81 xG) 1 Monaco (1.3 xG) 2 Benfica (2.83 xG) 3 Monaco (1.83 xG) 3 Brest (1.88 xG) 2 Strasbourg (0.61 xG) 1 Monaco (3.7 xG) 3

Arsenal – Monaco, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta AS Monaco Adi Hütter Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład AS Monaco Adi Hütter Rezerwowi 3 Kieran Tierney 9 Gabriel Jesus 13 Neto 19 Leandro Trossard 23 Mikel Merino 30 Raheem Sterling 53 Ethan Nwaneri 4 Jordan Teze 8 Eliot Matazo 16 Philipp Köhn 18 Takumi Minamino 20 Kassoum Ouattara 21 George Ilenikhena 44 Samuel Nibombe 50 Yann Lienard

Arsenal – Monaco, kontuzje i zawieszenia

Londyńczyków nie oszczędzają kontuzje. Szczególnie mocno ucierpiała na tym formacja obronna, w której dzięki temu szansę ponownie powinien otrzymać Jakub Kiwior. Obrońca Arsenalu prawdopodobnie będzie miał okazję zmierzyć się z Radosławem Majeckim. Jego AS Monaco musi sobie radzić bez takich graczy jak Diatta, czy mający przeszłość w ekipie Kanonierów Balogun.

Kontuzje i zawieszenia Arsenal Zawodnik Powrót Ben White Kontuzja kolana Koniec stycznia 2025 Takehiro Tomiyasu Kontuzja kolana Połowa grudnia 2024 Gabriel Magalhães Fizyczny dyskomfort Niepewny Riccardo Calafiori Kontuzja kolana Niepewny Oleksandr Zinchenko Nieznany Kilka dni Declan Rice Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia AS Monaco Zawodnik Powrót Mamadou Coulibaly Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2025 Edan Diop Uraz stopy Połowa grudnia 2024 Krepin Diatta Uraz mięśnia Kilka tygodni Folarin Balogun Uraz ramienia Kilka tygodni Denis Zakaria Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2024 Maghnes Akliouche Powołanie do reprezentacji Po 0 meczach Wilfried Singo Zawieszenie (2 żółte kartki) Po 1 meczu Christian Mawissa Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Vanderson Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Arsenal nie da szans Monaco?

Mimo że Monaco zdarzają się porażki, to wciąż jakościowa ekipa, którą stać na sprawienie niespodzianki w Anglii. Sprawę utrudnia fakt, że rywalem będzie Arsenal, czy bezpośredni rywal Francuzów w grze o 1/8 finału Ligi Mistrzów. To właśnie gospodarze środowej potyczki są stawiani w roli faworyta.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Arsenal AS Monaco 1.32 5.40 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 grudnia 2024 16:51 .

Szanse na zwycięstwo Arsenal R W W W W R ? 72.8 % Remis 17.2 % AS Monaco W W W P P W ? 10 %

Mecz Arsenal - Monaco odbędzie się w środę (11 grudnia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Extra 3. Za pośrednictwem internetu rywalizację obejrzymy dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport można uzyskać w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc. Z oferty można skorzystać, zakładając za pośrednictwem naszej strony.

