Pochettino wierzy w powrót Mbappe na mecz z City

Mauricio Pochettino po sobotnim meczu z RC Lens (2:1) wlał optymizm w serca fanów paryskiego zespołu. Zdaniem argentyńskiego trenera Kylian Mbappe będzie gotowy na rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów z Manchesterem City.

Optymistyczne słowa Pochettino

Paris Saint-Germain w piątek wydało komunikat, że Kylian Mbappe zmaga się z urazem łydki. Wobec tego Francuz nie zagrał z sobotnim meczu z RC Lens. Jego koledzy sprostali wyzwaniu i pokonali 2:1 beniaminka. Mimo tego w tabeli Ligue 1 zajmują drugie miejsce. O punkt wyprzedza ich Lille OSC, które również wygrało swój pojedynek (2:0 z OGC Nice).

Mauricio Pochettino po zakończeniu potyczki z Lens udzielił wywiadu francuskiemu Canal+. Argentyńczyk wypowiedział się na temat zdrowia kontuzjowanego Kyliana Mbappe. – Jestem optymistą, nadal jestem – stwierdził opiekun Paris Saint-Germain.

Były szkoleniowiec Tottenhamu na pomeczowej konferencji prasowej dodał – Myślimy, że tam będzie. Myślę, że tam dotrze – stwierdził Argentyńczyk.

Mbappe kluczem dla losu dwumeczu z City?

Powrót Mbappe zdecydowanie zwiększa szanse na awans do finału Ligi Mistrzów paryskiej drużyny, która w pierwszej konfrontacji na Parc des Princes uległa Manchesterowi City 1:2. Gospodarze zaprezentowali się świetnie w pierwszej połowie, ale do szatni schodzili prowadząc tylko 1:0. Po przerwie role się odwróciły i to Obywatele są w komfortowej sytuacji przed rewanżem 4 maja na Etihad Stadium.

Mbappe to kluczowy piłkarz Paris Saint-Germain. W sezonie 2020/2021 rozegrał 43 spotkania i strzelił aż 37 goli. Ponadto może pochwalić się dziesięcioma asystami.