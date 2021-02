Liga Mistrzów po kilku miesiącach przerwy wraca do gry. Już na starcie kibiców czeka prawdziwy hit, w którym FC Barcelona zmierzy się z Paris Saint-Germain. Szkoleniowiec Dumy Katalonii będzie zmuszony do kilku roszad. Bez wątpienia Frenkie De Jong dzisiaj jednak nie zagra na takiej pozycji, jak to miało miejsce w trakcie weekendu.

Holender był zmuszony zagrać na środku defensywy w lidze w starciu przeciwko Deportivo Alaves. W niecodziennej roli piłkarz spisał się jednak bez zarzutu, zapewniając swojej drużynie spokój w tyłach.

Ponadto dzięki dobrej postawie De Jonga na środku defensywy w drugiej linii Katalończycy mogli bez żadnych problemów dłużej utrzymywać się przy piłce. Godne uwagi jest natomiast to, że piłkarze Babazorros są w teorii na niższym poziomie, niż przedstawiciele Paris Saint-Germain. Jednocześnie mało prawdopodobne jest, aby opiekun Blaugrany zdecydował się na podobny wariant dzisiaj.

Zbierający ostatnio wysokie oceny za grę Pedri, grający na pozycji klasycznej “10” będzie potrzebował zawodnika, dzięki któremu rywalizacja z Anderem Herrerę, Leandro Paredesem stanie się łatwiejsza. W związku z tym wydaje się, że do swojej pierwotnej roli wróci De Jong. Chociaż będący w świetnej dyspozycji Riqui Puig depcze po piętach reprezentantowi Holandii.

De Jong w tym sezonie wystąpił łącznie w 32 meczach, notując w nich sześć goli i cztery asysty. Kontrakt z Barceloną ma ważny do końca czerwca 2026 roku. W tym sezonie zawodnik najczęściej grał na pozycji środkowego pomocnika. Niemniej w potyczkach z Deportivo Alaves i Realem Betis był sprawdzany w nietypowej dla siebie roli na środku obrony. De Jongowi zdarzało się też grać jako defensywny pomocnik.



