PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Dzisiaj wieczorem dojdzie do hitowego meczu w ramach 1/8 finału Champions League. Paris Saint-Germain na własnym stadionie podejmie Bayern Monachium. Julian Nagelsmann opowiedział o tym, jak wielkie znaczenie dla niego ma Liga Mistrzów.

Spotkanie PSG z Bayernem to hit 1/8 finału Ligi Mistrzów

Jedna z tych drużyn pożegna się z Champions League na tak wczesnym etapie

Julian Nagelsmann marzy o podniesieniu uszatego pucharu

“Musimy być kolektywem”

PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Bayernem Monachium. Pierwsza odsłona tej rywalizacji odbędzie się na Parc des Princes już dzisiaj o godzinie 21:00. W ostatnim czasie z kontuzjami zmagali się Leo Messi oraz Kylian Mbappe, którzy ostatecznie zostali powołani na to spotkanie.

Bawarczycy nie będą mogli liczyć między innymi na Sadio Mane, bowiem senegalski gwiazdor wciąż nie doszedł do siebie po urazie. Menedżer lidera Bundesligi Julian Nagelsmann wziął udział w konferencji prasowej przed starciem z mistrzem Francji.

35-latek wypowiedział się na temat ostatnich wyników Paris Saint-Germain. – Nie skupiamy się zbytnio na sytuacji, jaką PSG ma w rozgrywkach krajowych. Liga Mistrzów to inna rywalizacja. Myślę, że dla Paris Saint-Germain te rozgrywki mają specjalne znaczenie i są bardzo ważne – powiedział ex-trener Lipska.

Niemiecki trener marzy o końcowym triumfie w Champions League. – Dla nas Liga Mistrzów także ma wielkie znaczenie, zarówno dla klubu, jak i dla mnie. Sięgnięcie po uszaty puchar to jedno z moich marzeń. Chcę wygrać to trofeum, zanim będę chodził pochylony. To jak daleko zajdziemy w Champions League znacząco wpłynie na postrzeganie tego sezonu – dodał Julian Nagelsmann.

Szkoleniowiec klubu ze stolicy Bawarii zabrał też głos na temat gwiazd PSG, które ostatnio były kontuzjowane. – Jak zatrzymać Messiego i Mbappe? Możemy to zrobić tylko jako drużyna. Musimy być kolektywem. Naszym celem będzie zapobieganie podaniom do nich. Nie wiemy, czy Leo i Kylian zagrają od początku, czy jako jokerzy, ale jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność. Musimy również skupić się na innych zawodnikach PSG, którzy mają najwyższą jakość – zakończył trener Bayernu Monachium.