Motta zdecydował. Złe wieści dla Milika przed Ligą Mistrzów

Arkadiusz Milik znalazł się poza kadrą meczową Juventusu na mecz z PSV w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Napastnik reprezentacji Polski wciąż nie doszedł do zdrowia po ostatnim urazie.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik poza kadrą Juventusu na mecz z PSV

Juventus w poprzednim sezonie Serie A finiszował w lidze na 3. miejscu. Dzięki pozycji w TOP4 po rocznej przerwie Stara Dama wróciła do najbardziej prestiżowych rozgrywek w europejskim futbolu. Na start w zmaganiach Ligi Mistrzów zmierzą się z PSV Eindhoven.

W Turynie w trakcie przerwy międzysezonowej doszło do sporych zmian. Na ławce trenerskiej zasiadł Thiago Motta, który przeprowadził rewolucję kadrową. Z klubem pożegnał się m.in. Wojciech Szczęsny czy Federico Chiesa. Natomiast do zespołu dołączyli tacy gracze jak Michele Di Gregorio czy Nicolas Gonzalez. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość w stolicy Piemontu czeka Arkadiusza Milika. Polak był łączony z wyprowadzką z Juventusu, lecz latem zmagał się z kontuzją, której doznał przed Euro 2024.

Na ten moment przynajmniej do stycznia Milik będzie zawodnikiem Juventusu. Aczkolwiek reprezentant Polski wciąż nie doszedł do pełni sił. Włoskie media donoszą, że stan napastnika cały czas jest monitorowany. Z tego względu Thiago Motta nie umieścił go w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie w Lidze Mistrzów.

Warto zaznaczyć, że Juventus ma w składzie aż jedenastu zawodników, którzy nie mają na swoim koncie ani jednego meczu w Lidze Mistrzów. Wśród nich są piłkarze wyjściowego składu jak Di Gregorio, Douglas Luiz czy Nico Gonzalez.

Spotkanie Juventus – PSV Eindhoven odbędzie się w środę (17 września) na Allianz Stadium w Turynie. Początek meczu o godzinie 18:45.