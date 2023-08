Szczere słowa piłkarza Rakowa. “Zabrakło nam odwagi w ofensywie”

IMAGO / Łukasz Skwiot / Newspix Na zdjęciu: Milan Rundić

Raków Częstochowa ostatecznie pożegnał się z rozgrywkami Ligi Mistrzów, odpadając w dwumeczu z Kopenhagą

Po końcowym gwizdku meczu rewanżowego krótkiej rozmowy udzielił Milan Rundić

Defensor “Medalików” przyznał, że zabrakło im w tej rywalizacji z Duńczykami odwagi w ofensywie

Milan Rundić po rewanżowym meczu Rakowa z Kopenhagą

Raków Częstochowa nie zdołał wyeliminować w IV rundzie eliminacji zespół Kopenhagi i ostatecznie nie awansował do rozgrywek Ligi Mistrzów. Rewanżowe spotkanie na Parken zakończyło się remisem 1:1. Po końcowym gwizdku krótkiego wywiadu stacji “TVP Sport” udzielił Milan Rundić.

– To był bardzo trudny mecz. Niestety pierwsi straciliśmy gola i musieliśmy odrabiać dwubramkową stratę. Przed meczem wiedzieliśmy, że jak chcemy przejść do fazy grupowej, to musimy zdobyć dwie bramki, także nic to później nie zmieniało. Chcieliśmy strzelić drugiego gola, ale się nie udało – wyznał 31-latek.

Kacper Tomczyk zadał pytanie doświadczonemu Serbowi, czego tak naprawdę zabrakło mistrzom Polski w rywalizacji z Kopenhagą.

– Nie chcę nikogo tutaj urazić, ale myślę, że zabrakło nam tej odwagi w ataku. Koniec końców strzeliliśmy tylko jednego gola. Także to nam nie wystarczyło, abyśmy awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale to bardzo dobra nauczka dla nas. Jesteśmy zadowoleni, że doszliśmy tak daleko – mówił Rundić.

Obrońca Rakowa został zapytany również o grę w Lidze Europy.

– To jest też duży sukces. Chcieliśmy awansować do Ligi Mistrzów, ale na koniec zagramy w Lidze Europy i myślę, że możemy być jeszcze szczęśliwi – dodał Serb.

