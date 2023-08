Koniec przygody. Raków Częstochowa żegna się z Ligą Mistrzów [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków nie podołał wyzwaniu i pożegnał się z Ligą Mistrzów

Piłkarze Dawida Szwargi na Parken Stadium zremisowali z Kopenhagą 1:1

Teraz mistrzowie Polski będą mierzyli się w rozgrywkach Ligi Europy

Liga Mistrzów. Raków remisuje z Kopenhagą, ale odpada z Ligi Mistrzów

Raków Częstochowa podchodził do rewanżu w Danii ze stratą, ponieważ w pierwszym meczu rozgrywanym w Sosnowcu, to Kopenhaga wygrała 1:0. Mimo to mistrzowie Polski nie stali na straconej pozycji i przystąpili do środowego meczu z wiarą w zwycięstwo i awans do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Pierwsza połowa niestety należała do drużyny Kopenhagi. To oni przeważali i wyszli na prowadzenie w 35. minucie. Błąd w ustawieniu Vladana Kovacevicia wykorzystał Denis Vavro, który piekielnie mocnym uderzeniem z dalszej odległości umieścił piłkę w siatcę. Jeszcze przed przerwą gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie. Po świetnej akcji Viktora Claessona z lewej strony i dograniu przed bramkę, do futbolówki dopadł Mohamed Elyanoussi, ale piłka po jego strzale zatrzymała się na poprzeczce. Zespół Dawida Szwargi stać było jedynie na pojedyncze zrywy, które jednak nie przysporzyły większych kłopotów Kamilowi Grabarze.

Druga połowa rozpoczęła się od znakomitej okazji bramkowej gospodarzy, ale świetnie ustawiony jeden z defensorów Rakowa zatrzymał strzał Diogo Goncalvesa. W 66. minucie mistrzowie Polski byli bliscy wyrównania. Sonny Kittel krótko rozegrał rzut rożny, podając do Wladislawa Kochergina, który uderzeniem z dystansu zaskoczył Kamila Grabarę, ale piłka wylądowała na obramowaniu bramki. Kilkanaście sekund później dobrą sytuację do zdobycia bramki miał Fabian Piasecki, lecz jego strzał wylądował w rękach polskiego golkipera.

W 87. minucie Raków Częstochowa doprowadził do wyrównania. Świetne dośrodkowanie w pole karnym posłał Milan Rundić, a tam Fran Tudor zgrał do Łukasza Zwolińskiego, który wpisał się na listę strzelców. Ta akcja wlała w kibiców mistrza Polski ogromne nadzieje. Niestety jednak piłkarze Dawida Szwargi nie zdołali zdobyć drugiej bramki, która dałaby dogrywkę.

Raków Częstochowa ostatecznie pożegnał się z Ligą Mistrzów, ale to nie koniec ich przygody w europejskich pucharach. Już niedługo mistrzowie Polski będą rywalizować w rozgrywkach Ligi Europy.

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa 1:1 (2:1)

Vavro (35′) – Zwoliński (87′)