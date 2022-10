PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Włoscy dziennikarze przekazuję bardzo dobre wieści w sprawie stanu zdrowia Romerlu Lukaku. Ich zdaniem reprezentant Belgii, który w ostatnich tygodniach leczył kontuzję, będzie mógł wystąpić w środowym meczu Ligi Mistrzów z FC Barceloną. Jeśli przewidywania okażą się trafne, będzie to spore wzmocnienie Interu Mediolan.

Dobre wieści dla Interu Mediolan

Włoscy dziennikarze przewidują, że Lukaku wreszcie uporał się z kontuzją mięśniową

Reprezentant Belgii będzie mógł wystąpić w środowym meczu Ligi Mistrzów z FC Barceloną

Świetne wieści dla Interu Mediolan

Romelu Lukaku wrócił latem do Interu Mediolan na zasadzie rocznego wypożyczenia po nieudanej przygodzie z Chelsea. Nerazzurri zapłacili za tą operacją osiem milionów euro, jednak w początkowej fazie rozgrywek nie mieli zbyt wiele pożytku z belgijskiego napastnika.

Na inaugurację rozgrywek Belg zdobył bramkę w rywalizacji z Lecce, z kolei w starciu ze Spezią dołożył asystę. Później uczestniczył jeszcze w przegranej potyczce z SS Lazio, ale na treningu przed spotkaniem z Cremonese doznał kontuzji mięśnia uda i od tego czasu pozostaje poza składem Interu.

Powrót na boisko Romelu Lukaku był wielokrotnie przekładany. Mówiło się, że Belg najpóźniej wróci do gry na mecz z Romą, który odbył się na początku października. Tak się jednak nie stało. Teraz La Gazzetta dello sport przekonuje, iż problem mięśniowy napastnika został w końcu zażegnany i obecnie nie ma już żadnych przeciwskazań, by gracz mógł pomóc drużynie Inzaghiego.

Mediolańscy dziennikarze uważają, że Lukaku wystąpi już w środowym meczu z FC Barceloną. Raczej nie należy spodziewać się, że Belg zagra od pierwszej minuty, ale wejście na plac gry w drugiej części spotkania jest jak najbardziej możliwe. Powrót Lukaku da drużynie Simone Inzaghiego poważny impuls w ataku, co jest kluczowe, ponieważ klub chce otrząsnąć się z rozczarowującego początku sezonu.

Inter Mediolan pokonał w ubiegły wtorek FC Barcelonę 1:0 w meczu rozegranym na San Siro. Spotkanie 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów to kolejny ważny element rywalizacji obu tych drużyn o awans do kolejnego etapu turnieju. Zwycięstwo nerazzurrich może ich znacznie przybliżyć do tego celu.

