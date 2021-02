Mecze europejskich pucharów mogą zostać rozegrane w Polsce

“Jesteśmy dla UEFA zapasowym terenem” – powiedział sekretarz generalny PZPN, Maciej Sawicki, we wtorkowej Sekcji Piłkarskiej.

Dwa tygodnie temu pojawiła się informacja, że UEFA rozpatruje stadion w Warszawie jako arenę rozegrania prestiżowego pojedynku Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt i Chelsea. Ostatecznie ten szlagier zostanie rozegrany w Rumunii. Maciej Sawicki przyznał jednak, że informacje o zainteresowaniu europejskiej federacji meczem w Polsce były prawdziwe.

– Tak, oczywiście, było coś na rzeczy. UEFA pytała nas o dostępność stadionu, a także o to, czy polska federacja również mogłaby to zorganizować. Oczywiście byliśmy do dyspozycji – powiedział sekretarz generalny PZPN w rozmowie z dziennikarzami Sport.pl. – Rozmowy dotyczyły stadionu Legii Warszawa, ale też Lecha Poznań. Finalnie ten mecz będzie grany gdzieś indziej, natomiast pewnie zdecydowała tu prognoza pogody – powiedział Maciej Sawicki, podkreślając, że srogi atak zimy zniechęcił oficjeli UEFA do perspektywy przeniesienia szlagieru do Polski.

Dodał też, że stadiony Legii Warszawa i Lecha Poznań zostały wybrane przez doświadczenie drużyn w rozgrywkach europejskich. Ich areny zostały w ten sposób przetestowane pod względem transmisji telewizyjnych.

Spotkanie pomiędzy liderem La Ligi a Chelsea ostatecznie rozegrany zostanie poza granicami naszego kraju. Maciej Sawicki nie wyklucza jednak, że w tym sezonie Polska zostanie gospodarzem meczu Ligi Mistrzów czy Ligi Europy.

– Być może, jesteśmy takim zapasowym terenem dla UEFY, jednym z kilku. Wiemy, że w tej chwili kluby angielskie nie mogą grać w Hiszpanii i Portugalii. Drugi mecz, który był rozważany w kontekście rozegrania go w Polsce to pojedynek Benfiki i Arsenalu w Lidze Europy. To też było brane pod uwagę. Najważniejsze jednak jest to, że umiemy organizować te mecze. UEFA zna stadiony, zna organizację meczów reprezentacji i europejskich pucharów, które są w Polsce. Tu nie ma ryzyka, że coś może się nie powieść – dodał sekretarz generalny PZPN.

Spotkanie pomiędzy Atletico i Chelsea zostanie rozegrane w Bukareszcie, we wtorek 23 lutego o godzinie 21.00.



