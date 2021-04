Pochettino skomentował fantastyczny mecz

Paris Saint-Germain pod wodzą Mauricio Pochettino utrzymuje dobrą dyspozycję w tegorocznej odsłonie Ligi Mistrzów. Zwycięstwo na Camp Nou (4:1) nie było przypadkiem, co udowodnili podopieczni argentyńskiego menadżera w Monachium (3:2). Paryżanie po zaciętej walce są już jedną nogą w półfinale. Natomiast Bawarczycy ostatnie spotkanie w rozgrywkach europejskich przegrali ponad dwa lata temu.

Pochettino pochwalił swoich zawodników za walkę

Po meczu na konferencji prasowej Mauricio Pochettino nie ukrywał zadowolenia z kolejnego arcyważnego triumfu na terenie rywala.

– Jestem zadowolony z wyniku, z nastawienia zespołu, który znalazł się w trudnej sytuacji przeciwko najlepszej drużynie w Europie. Gratuluję moim zawodnikom poświęcenia i woli walki do utraty tchu – przyznał trener PSG.

Paryżanie przerwali dominację Bayernu Monachium na arenie międzynarodowej i bez większych kompleksów wywieźli korzystny rezultat, co stawia ich w lepszej sytuacji przed rewanżem. W wielu aspektach przeważali gospodarze, jednak bez Roberta Lewandowskiego siła rażenia Bawarczyków była znacznie niższa. W wielu sytuacjach podbramkowych doświadczenie Keylora Navasa okazywało się kluczowe. Jego dobra postawa między słupkami napędzała cały zespół do walki o każdy centymetr boiska.

Pochettino zdaje sobie sprawę, że wynik nie przypomina tego, co wydarzyło się w Katalonii.

– Dzisiejszego wieczoru było wiele wyrzeczeń, ale wciąż mamy jeden mecz, czyli 90 minut do rozegrania. Pierwsze spotkanie jest dla nas pomyślne, ale rewanż na pewno będzie trudny. To zupełnie inny wynik niż w pierwszym meczu z Barcą, przewaga jest mała, jak tylko to możliwe. Mamy nadzieję, że nasz występ w Paryżu będzie lepszy niż z Barceloną, takie jest nasze pragnienie – dodał Argentyńczyk.

Talent Kyliana Mbappe jest wielki

Po raz kolejny swoją wartość udowodnił Kylian Mbappe. Francuz błyszczy na europejskich boiskach. Dzięki dwóm trafieniom 22-latka, PSG ponownie dokonało niemożliwego i jest blisko awansu do półfinału. Talent z nad Sekwany ma na swoim koncie osiem bramek i wszystko wskazuje na to, że będzie chciał zakończyć obecny sezon z pucharem Ligi Mistrzów.

– To był trudny mecz z najlepszą drużyną w Europie. My zagraliśmy dobrze. Przypominaliśmy kolektyw. Moi koledzy dali z siebie wszystko i chcę im pogratulować. Pamiętamy, że to dopiero pierwszy mecz. Mamy rewanż u siebie i musimy skupić się na ciężkiej pracy – skomentował Mbappe.

Dominacja Bayernu widoczna była gołym okiem. Być może, gdyby Hansi Flick mógłby skorzystać z Roberta Lewandowskiego, spotkanie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Kilka dni temu Polak przekazał klubowym mediom, że może nie zdążyć na rewanż w Paryżu. Sytuacja jest dynamiczna i każdy scenariusz nadal jest możliwy. Drugie starcie już w następny wtorek, więc oba zespoły po weekendowych zmaganiach spotkają się ponownie. Bawarczycy nie będą mieli łatwego zadania, ponieważ aby awansować muszą strzelić przynajmniej dwa gole.

Paris Saint-Germain Bayern Monachium 2.75 3.75 2.35 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 8. kwietnia 2021 08:39 .

