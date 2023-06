IMAGO / Mateusz Słodkowski / Newspix Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Trwa burza wokół Szymona Marciniaka

Polski sędzia reaguje na zarzuty stowarzyszenia Nigdy Więcej

Marciniak może stracić finał Ligi Mistrzów

Marciniak odpowiada na zarzuty

Szymon Marciniak wziął udział w imprezie biznesowej współorganizowanej przez Sławomira Mentzena. Polski arbiter wygłosił na niej mowę o dojściu do sukcesu.

Polityk niegdyś zasłynął z kontrowersyjnego hasła: „Stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej”. Relacje Marciniaka z Mentzenem nie spodobały się stowarzyszeniu „NIGDY WIĘCEJ”, które poprosiło UEFĘ o interwencję w tej sprawie.

Do tych zarzutów odniósł się w specjalnym oświadczeniu Szymon Marciniak. – Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowiek i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, w których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem – napisał polski arbiter.

OŚWIADCZENIE SZYMONA MARCINIAKA NADESŁANE DO STOW. „NIGDY WIĘCEJ”:

Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym.https://t.co/fkuan8imid pic.twitter.com/dhhpnLiPHR — NEVER AGAIN/NIGDY WIĘCEJ (@StowNIGDYWIECEJ) June 1, 2023

Sprawie przygląda się UEFA. W mediach pojawiły się głosy, że ze względu na zamieszanie może nie poprowadzić finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i Interem Mediolan.

