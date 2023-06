Przegląd Sportowy uzyskał komentarz UEFY ws. Szymona Marciniaka. Federacja odniosła się do donosu na polskiego arbitra złożonego przez antyrasistowskie stowarzyszenie "Nigdy Więcej".

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

UEFA niezadowolona. Domaga się od Szymona Marciniaka szybkich wyjaśnień

Szymon Marciniak wziął udział w imprezie biznesowej “Everest” zorganizowanej przez Sławomira Mentzena. Obecny lider Konfederacji niegdyś zasłynął z kontrowersyjnego hasła „Stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej”. Między innymi z tego powodu wynikła afera.

Właśnie relacje Marciniaka z Mentzenem nie spodobały się stowarzyszeniu antyrasistowskiemu „NIGDY WIĘCEJ”, które poprosiło UEFĘ o interwencję w tej sprawie. Ponoć polskiemu arbitrowi grozi nawet odsunięcie od finału Ligi Mistrzów.

– Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym związkiem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje – powiedział Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.

– UEFA jest świadoma zarzutów dotyczących Szymona Marciniaka i domaga się pilnych wyjaśnień. UEFA i cała społeczność piłkarska brzydzi się (wartościami) promowanymi przez wspomnianą grupę i traktuje te doniesienia bardzo poważnie. Kolejne oświadczenie zostanie wydane jutro, po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami – przekazała federacja dla Przeglądu Sportowego.