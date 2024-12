Marciniak poprowadzi szlagierowy mecz Ligi Mistrzów

Szymon Marciniak został wyznaczony do poprowadzenia meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. UEFA zdecydowała, że polski arbiter będzie rozjemcą spotkania Atalanta - Real Madryt.

Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią meczu Atalanta – Real Madryt

W 6. kolejce Ligi Mistrzów Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Atalantą Bergamo. Mecz, który odbędzie się w najbliższy wtorek, 10 grudnia, będzie kluczowy dla obu drużyn. UEFA podjęła decyzję, że to Szymon Marciniak poprowadzi to spotkanie. Dla polskiego arbitra będzie to już trzecie starcie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Asystentami będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik.

Marciniak w poprzedniej kolejce został wyznaczony do poprowadzenia potyczki między Sportingiem a Arsenalem (1:5), w którym podyktował rzut karny dla angielskiej ekipy. Na początku listopada natomiast sędziował mecz Paris Saint-Germain – Atletico Madryt. Wówczas mecz na Parc des Princes miał zaskakujący przebieg i zwycięstwo odnieśli Hiszpanie (2:1) w Paryżu.

Wtorkowy mecz rozgrywany na Gewiss Stadium rozpocznie się o godzinie 21:00. Królewscy po pięciu kolejkach zajmują odległą 24. lokatę w fazie ligowej. Dwa ostatnie spotkania ekipy Carlo Ancelottiego zakończyły się porażkami. Z kolei Atalanta dużo lepiej spisuje się w prestiżowych rozgrywkach, bowiem znajduje się na piątej lokacie i jest wśród trzech drużyn, które pozostają niepokonane. Na czele fazy ligowej jest Liverpool, który zdobył komplet punktów i w najbliższej kolejce zagra na wyjeździe z Gironą.