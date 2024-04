Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Manchester City będzie poważnie osłabiony w starciu z Realem Madryt

Pep Guardiola przekazał, że klubowy lekarz nie daje szans na występ Kyle’a Walkera

Hiszpan dodał jednak, iż Anglik ma specjalną genetykę pozostawiając nadzieje na grę obrońcy

Kyle Walker nie pomoże Manchesterowi City na Santiago Bernabeu

Manchester City w ostatnich tygodniach zmaga się z plagą kontuzji – urazów nabawili się tacy piłkarze jak Kyle Walker, John Stones, Ederson oraz Nathan Ake. Wydaje się, że tego pierwszego zawodnika zabraknie we wtorkowym meczu z Realem Madryt w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów (9 kwietnia).

Pep Guardiola wypowiedział się o sytuacji zdrowotnej prawego obrońcy. Sztab medyczny The Citizens uważa, że nie ma większych szans na występ reprezentanta Anglii na Santiago Bernabeu. Hiszpański trener ma jednak nadzieję, iż specjalna genetyka piłkarza wpłynie na jego szybszy powrót do zdrowia.

– Lekarz powiedział, że Kyle Walker nie będzie gotowy na spotkanie z Realem Madryt w przyszłym tygodniu. Ale Kyle to Kyle! Walker ma specjalną genetykę. Doktor przekazał, że to coś poważnego. Ale Kyle to Kyle! – wyjawił Pep Guardiola na konferencji prasowej, cytowany przez Fabrizio Romano.

Boczny defensor pauzuje z powodu kontuzji mięśniowej, której nabawił się w sparingu reprezentacji Anglii z Brazylią (0:1). Kyle Walker z powodzeniem występuje w Manchesterze City od 2017 roku.