PSG zagra z Borussią Dortmund. Luis Enrique zmotywowany

Paris Saint-Germain, aby awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, potrzebuje zwycięstwa na wyjeździe z Borussią Dortmund lub remisu w pojedynku Milanu z Newcastle.

Luis Enrique, trener mistrzów Francji, przekonuje, że to będzie wielki wieczór, którego nie może się doczekać. Szkoleniowiec spodziewał się, że jego drużyna znajdzie się w takiej sytuacji.

– Logika w grupie śmierci jest taka, że ​​różnice w każdym meczu były niewielkie. Mogliśmy wygrać każdy mecz, ale mogliśmy też przegrać każdy mecz. Nietrudno było się domyślić, że ostatniego dnia nadal będziemy na tym stanowisku – ocenił.

– Jest wiele emocji, jest negatywna presja, musimy ją wykorzystać, aby się zmotywować. To właśnie muszą robić wielcy gracze i świetne zespoły. Mamy swój los w swoich rękach. To jest taki mecz i taki moment, którego my, wielcy gracze, chcemy doświadczyć w swojej karierze. To mecz, który może wprowadzić nas w ten europejski sezon – skomentował.