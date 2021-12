PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool przeszedł we wtorek do historii angielskiej piłki. Jest bowiem pierwszym angielskim zespołem w historii, któremu udało się wygrać wszystkie sześć spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Menedżer The Reds Juergen Klopp nie przywiązuje jednak do tego zbyt dużej wagi.

Żadna angielska drużyna nie mogła się do tej pochwalić wyczynem, którego w tym sezonie Ligi Mistrzów dokonał Liverpool

The Reds odnieśli sześć zwycięstw w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Juergen Klopp po zakończeniu meczu zwracał przede wszystkim uwagę na bardzo dobrą postawę swojego zespołu, mimo dokonania wielu zmian w składzie

Klopp dumny z zespołu

W meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Liverpool pokonał 2:1 na wyjeździe Milan i zakończył rywalizację z kompletem 18 punktów na koncie. Juergen Klopp po zakończeniu spotkania przyznał, że odczuwa dużą dumę, ale wynika ona przede wszystkim z postawy prowadzonej przez niego drużyny.

– Szczerze mówiąc niezbyt często odczuwam dumę, ponieważ przez większość czasu oczekuję, że dobrze rzeczy się wydarzą. Ale tego wieczoru byłem bardzo dumny, to był wyjątkowy występ. Nie mam tutaj na myśli tego, że wygraliśmy sześć spotkań. Myślę tylko o tym meczu, ponieważ był tak dobry mimo takiej ilości zmian – powiedział Klopp.

– Łatwo jest mi dokonywać zmian, ale chłopcy muszą być wystarczająco pewni siebie, aby pokazać, jak dobrzy są. W tym meczu widziałem tak wiele dobrych pod względem piłkarskich rzeczy, co jest niesamowite – kontynuował niemiecki szkoleniowiec.

– Wygranie wszystkich sześciu meczów nie jest nagrodą i coś dzięki temu wygrywasz. Wziąłbym każdy wynik punktowy, który dałby nam awans do następnej rundy, ale 18 punktów to najlepszy możliwy wynik, więc również go bierzemy – dodał.

Mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w przyszłym roku. Teraz The Reds mogą skupić się na rywalizacji w Premier League. Obecnie zajmują drugie miejsce, a w najbliższej kolejce podejmować będą na Anfield Road Aston Villę.

