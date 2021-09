Liverpool – Milan: Ibrahimović wykluczony z hitu Ligi Mistrzów

AC Milan w środowy wieczór zmierzy się z Liverpoolem FC w meczu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec Rossonerich ujawnił przed tym starciem, że na Anfield Road nie zagra Zlatan Ibrahimović.

AC Milan w środowy wieczór zmierzy się w jednym z ciekawszych meczów Ligi Mistrzów z Liverpoolem

Ekipa z San Siro podejdzie do starcia z angielską ekipą po zwycięstwie nad Lazio (2:0)

W szeregach Rossonerich nie będzie mógł wystąpić Zlatan Ibrahimović

Ibra nie zagra na nerwach defensywy Liverpoolu

AC Milan wraca po kilku latach nieobecności do elitarnych rozgrywek. Już w pierwszym meczu wicemistrzowie Serie A mają wysoko postawioną poprzeczkę, bo na drodze włoskiej ekipy stanie przedstawiciel Premier League.

W porównaniu do poprzedniej kampanii, gdy w europejskich pucharach Milan mierzył się z Bodo/Glimt, Shamrock Rovers, czy Rio Ave, różnica jest ogromna. W tym sezonie w grupie oprócz dwumeczu z The Reds mediolańczycy zmierzą się również z FC Porto oraz Atletico Madryt.

– Wszystkie nasze doświadczenie były przydatne. Popełnialiśmy w swoich spotkaniach błędy, ale poprawialiśmy się również w swojej grze. Myślę, że początek sezonu w naszym wykonaniu pokazuje, że zespół zrozumiał, czego od niego oczekuję. Teraz poziom się podniósł. Występy w Lidze Mistrzów to świetna okazja, aby pokazać się światu – mówił Stefano Pioli w trakcie wtorkowej konferencji prasowej.

Zlatan Ibrahimović w starciu ligowym z Lazio wrócił do gry po czterech miesiącach przerwy. Szwed potrzebował zaledwie siedmiu minut na to, aby po wejściu na boisko zdobyć bramkę. Niemniej w boju z Liverpoolem weterana zabraknie, bo nabawił się kontuzji Achillesa.

– Gdybym miał taką możliwość, to postawiłbym w wyjściowym składzie na Zlatana. Niemniej ma zapalenie ścięgna, co jest normalne, mając na uwadze to, że nie grał przez długi czasu. Mam nadzieję, że niedługo będzie mógł grać, bo wiem, że ostatnio odczuwał ból. Nie ma sensu podejmować ryzyka, aby kontuzja się pogłębiła – mówił trener 18-krotnych mistrzów Włoch.

– Będę wybierał w ataku między Ante Rebiciem a Olivierem Giroud. Obaj są do mojej dyspozycji. Przykro mi z powodu nieobecności Zlatana, ale wierzę, że niedługo znów zobaczymy go na boisku. Mamy jeszcze wiele spotkań przed sobą – dodał Pioli.

Jeden z dziennikarzy zapytał opiekuna Milanu o to, czy to dobrze, że jego drużyna zaczyna rywalizację w Lidze Mistrzów od starcia z prawdopodobnie najmocniejszym rywalem. Pioli odpowiedział z nutką kurtuazji.

– W tych rozgrywkach nie ma łatwych meczów. Mamy bardzo trudną grupę. Przeciwnicy prezentują podobny poziom. Każda z tych drużyn gra zresztą w europejskich pucharach regularnie. W każdym razie chcemy zacząć pisać naszą historię i na tym się skupiamy – powiedział Włoch.

Starcie Liverpool – Milan odbędzie się w środę o 21:00.

Liverpool FC AC Milan 1.50 4.85 6.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. września 2021 17:45 .

