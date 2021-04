Mauricio Pochettino i Josep Guardiola ujawnili składy na mecz półfinałowy Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się z Manchesterem City. Spotkanie odbędzie się na Parc des Princes, a rozpocznie się o godzinie 21:00.

Kosmiczny duet PSG, czyli Mbappe-Neymar

Mauricio Pochettino desygnował do gry wszystko to, co miał najlepsze. W związku z tym nękać obronę rywali będą między innymi Kylian Mbappe, czy Neymar. PSG przystąpi do potyczki po cennym zwycięstwie nad Metz w Ligue 1 (3:1).

Mocną pakę na środowe starcie wystawił również hiszpański trener Obywateli, wystawiając przede wszystkim Kevina de Bruyne. Manchester City do starcia z zespołem z Francji, podejdzie opromieniony wiktorią nad Tottenhamem Hotspur (1:0) w finale Pucharu Ligi Angielskiej.

Paris Saint-Germain do batalii, której stawką jest awans do finału elitarnych rozgrywek podejdzie, chcąc kontynuować passę spotkań bez porażki. Mistrzowie Ligue 1 wygrywali w każdym z trzech ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Tymczasem The Citizens zwyciężyli w dwóch ostatnich starciach. Man City ostatnią porażkę zanotował w półfinale FA Cup, ulegając Chelsea (0:1).

Odnotujmy, że w trzech ostatnich starciach między obiema ekipami dwa razy miał miejsce remis, a raz górą byli piłkarze ekipy z Premier League.

Liga Mistrzów. PSG – Man City: składy na mecz

PSG: Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Paredes, Gueye, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe

🗒️ TEAM NEWS: Marquinhos starts for Paris, Mitchel Bakker is left-back with Abdou Diallo on the bench…@PSG_English | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

Man City: Ederson – Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, Guendogan, De Bruyne, Mahrez, Bernardo, Foden.

🗒️ TEAM NEWS: Stones starts alongside Rúben Dias for Manchester City…@ManCity | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

