FC Barcelona – Brest. Spotkanie w Lidze Mistrzów

FC Barcelona przystąpi do wtorkowej batalii, chcąc odnieść czwarte zwycięstwo w tej kampanii w Lidze Mistrzów. Katalończycy na Estadio Olimpico staną do rywalizacji z Brestem, które z kolei w czterech występach wygrało trzykrotnie i raz zremisowało. Barca do takiej potyczki podejdzie po remisie z Celtą Vigo (2:2). Z kolei francuski zespół ostatnio musiał uznać wyższość kolejno AS Monaco (2:3) i Montpellier (1:3).

W lidze hiszpańskiej Blaugrana jest na szczycie. Na dzisiaj ma pięć oczek przewagi na drugim Atletico oraz trzecim Realem Madryt. W każdym razie Królewscy mają dwa spotkania rozegrane mniej. Brest to natomiast dwunasty aktualnie zespół w Ligue 1.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach Barcy nie będą mogli zagrać: Andreas Christensen, Marc Bernal, Ronald Araujo czy Marc-Andre ter Stegen. Z kolei w ekipie z Francji wyłączeni z występu będą: Bradley Locko, Massadio Haidara, Romain Falvre, czy Pierre Lees-Melou i Saumalia Coulibaly.

Liga Mistrzów. Składy na mecz FC Barcelona – Brest

FC Barcelona: Inaki Pena – Kounde, Cubarsi, Inigo Martínez, Gerard Martin, Casado, Pedri, Fermín, Raphina, Lewandowski, Dani Olmo

Brest: Bizot – Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haïdara, Camara, Fernandes, Magnetti, Doumbia, Ajorque, Sima.

