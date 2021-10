Inter Mediolan po dość łatwym spotkaniu pokonał u siebie Sheriff Tyraspol (3:1). Bramki dla mistrzów Włoch zdobywali Edin Dżeko, Arturo Vidal oraz Stefan de Vrij.

Inter – Sheriff: Multum okazji i mało skuteczności

Inter Mediolan był w pełni świadomy swej trudnej sytuacji po pierwszych dwóch kolejkach. Mistrzowie Serie A potrzebowali zwycięstwa – najlepiej wysokiego. Jeszcze przed upływem kwadransa Edin Dzeko wykreował Denzelowi Dumfriesowi dogodną sytuację, ale Holender nie zdołał przyjąć piłki. Wreszcie, w 34. minucie, mocny strzał z rzutu wolnego zmusił bramkarza Sheriffa Tyraspol do piąstkowania na korner. To po nim padł pierwszy gol. Arturo Vidal strącił futbolówkę do Edina Dzeko, a Bośniak huknął bez przyjęcia, wyprowadzając Inter na prowadzenie.

Po zmianie stron goście zdołali odpowiedzieć – i to w jakim stylu! Sebastien Thill zdecydował się na strzał z rzutu wolnego ze znacznej odległości i zdobył fantastyczną bramkę. Niestety dla 27-latka, ten status nie utrzymał się na długo. Już po chwili Ivan Perisić huknął w słupek, a w kolejnej akcji Dzeko odnalazł wbiegającego Arturo Vidala, a Chilijczyk przywrócił Nerazzurrim prowadzenie. Wynik zamknął Stefan de Vrij, który w 67. minucie po składnym rozegraniu rzutu rożnego znalazł drogę do siatki.

Inter zdominował swego rywala, który ma już na rozkładzie choćby Real Madryt. Simone Inzaghi zapewnił sobie nieco spokoju, ale sytuacja jego drużyny w grupie jest jasna: w Mołdawii musi ponownie zwyciężyć, by marzyć o awansie.