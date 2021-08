Trzy mecze zostały rozegrane we wtorkowy wieczór w ramach IV rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W najciekawszym spotkaniu PSV Eindhoven zremisowało bezbramkowo z Benfiką Lizbona. W związku z tym, że ekipa z Portugalii wygrała pierwsze spotkanie 2:1, to właśnie zawodnicy Orłów zagrają w elicie.

Grad goli w Budapeszcie, Benfica z awansem

26 sierpnia odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tymczasem pierwsze spotkania na tym etapie rozgrywek odbędą się w trzecim tygodniu września.

Sporo emocji we wtorkowy wieczór było w stolicy Węgier. Ferenacvaros w pierwszym spotkaniu z Young Boys przegrało 2:3. Można było zatem przypuszczać, że Węgrzy przystąpią do starcia bardzo skoncentrowani. Tymczasem już w piątej minucie gola strzelił Cedric Zesiger. Radość z jednobramkowego prowadzenia nie trwała jednak długo, bo w 18. minucie Henry Wingo zdobył bramkę na 1:1. Z kolei w 27. minucie gola strzelił Ryan Mmaee. W drugiej połowie szwajcarski team odrobił jednak straty, notując kolejne dwa trafienia. Najpierw w 56. minucie bramkę na 2:2 zdobył Christian Fassnacht. Tymczasem w doliczonym czasie rywalizacji do siatki trafił Felix Mambimbi.

Z dwubramkową zaliczką do batalii w Bułgari przystępowali piłkarze Malmoe FF. Łudogorec Razgrad nie składał jednak broni i walczył. Nadzieje w serca kibiców gospodarzy wlał w 10. minucie Anton Nedyalkov, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Jeszcze przed przerwą team ze Szwecji zadbał o to, aby nastroje kibiców bułgarskiej drużyny uległy jednak pogorszeniu. Było to następstwem trafienia Veljko Birmancevicia w 42. minucie. W drugiej odsłonie bramkę na 2:1 dla Ludogorca zdobył jeszcze Pieros Sotiriou, wykorzystując w 60. minucie rzut karny. Niemniej to było wszystko, na co było stać ten team.

Tymczasem goli zabrakło w starciu, które miało miejsce na Philips Stadion. W związku z tym, że Benfica tydzień teamu wygrała 2:1, to właśnie przedstawiciel ligi portugalskiej będzie grał w elitarnych rozgrywkach.

Wyniki wtorkowych meczów IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

Ferencvaros TC – Young Boys 2:3 (2:1) – awans Young Boys w dwumeczu 4:6

0:1 Zesiger 5′

1:1 Wingo 18′

2:1 Mmaee 27′

2:2 Fassnacht 56′

2:3 Mambimbi 90+3′

Łudogorec Razgrad – Malmoe FF 2:1 (1:1) – awans Malmoe w dwumeczu 2:3

1:0 Nedyalkov 10′

1:1 Birmancevic 42′

2:1 Stoiriou 60′

PSV Eindhoven – Benfcia Lizbona 0:0 – awans Benfiki w dwumeczu 1:2

