Oglądaj Ligę Mistrzów w CANAL+ online. Zaoszczędź 126 zł

Na zdjęciu: Liga Mistrzów w CANAL+ online

Rywalizacja w Lidze Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Już we wtorek rozegrane zostaną pierwsze spotkania 1/8 finału, w których toczyć się będzie rywalizacją o miejsce w ćwierćfinałach. Czeka nas również kilka piłkarskich hitów, a wszystkie mecze można oglądać “na żywo” w usłudze CANAL+ online. Użytkownicy goal.pl mogą skorzystać z promocji, która pozwala zaoszczędzić aż 126 zł! Przedstawiamy warunki oferty.

W dniach 14 i 15 lutego odbędą się pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów

Czeka nas między innymi pojedynek Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium

Wszystkie mecze można oglądać w CANAL+ online. Teraz dostęp do usługi można uzyskać z rabatem 126 zł. Wyjaśniamy zasady oferty

1/8 finału Ligi Mistrzów – transmisja w CANAL+ online

O awans do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów powalczy 16 zespołów, które pomyślnie przebrnęły przez fazę grupową Ligi Mistrzów. Pierwsze cztery mecze 1/8 finału rozegrane zostaną w najbliższy wtorek i środę, kolejna porcja spotkań czeka nas w przyszłym tygodniu. Wszystkie mecze będzie można oglądać na kanałach Polsat Sport Premium, które są dostępne także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do nich możesz uzyskać w świetnej promocji, oszczędzając aż 126 zł.

Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony i decydując się na półroczny dostęp do pakietu zawierającego wszystkie kanały CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz teraz tylko 288 zł (48 zł miesięcznie). W standardowej ofercie cena tego pakietu to 414 zł (69 zł miesięcznie). Co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty? Wyjaśniamy krok po kroku.

Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz pakiet “Wielka Piłka” w cenie 48 zł miesięcznie (288 zł za 6 miesięcy). Pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych Ciesz się możliwością oglądania wszystkich meczów Ligi Mistrzów i nie tylko. Oferta obowiązuje tylko do 15 lutego

Wykupując dostęp do powyższego pakietu będziesz miał możliwość oglądania nie tylko wszystkich meczów Ligi Mistrzów, ale także wszystkich spotkań La Liga, Serie A, Ligue 1 czy wybranych meczów Premier League.